Wegen des üblichen technischen Defekts ist der Bahnübergang am Stachus in der Stadt Meßkirch zurzeit blockiert. Jedes Mal wenn ein Güterzug auf der Strecke der Ablachtalbahn durchfährt, gibt es einen Defekt, so die Auskunft der Polizei. Und jetzt blieb die Schranke unten. Deswegen muss der Verkehr von der Polizei umgeleitet werden.