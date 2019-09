Meßkirch (kaj) Wer am Sonntag, 29.¦September, Lust zum Bummeln hat, sollte sich den verkaufsoffenen Sonntag in Meßkirch nicht entgehen lassen. Die Einzelhändler in der Innenstadt laden an diesem Tag dazu ein, außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten in der Zeit von 13 bis 18 Uhr durch die Geschäfte zu flanieren.

Egal, ob man etwas Modisches zum Anziehen sucht, eine neue Espressomaschine, Herbstrasendünger oder schicke Winterschuhe braucht – der verkaufsoffene Sonntag bietet die Gelegenheit, sich in Ruhe auf die Suche zu begeben.

Wem groovige Musik in die Ohren – oder in die Beine - fährt hat es mit „Zäpfle Bräss“ zu tun. Gespielt wird eine tanzbare Mischung aus Soul, Rock, Blues und Funk. Los geht’s ab 13.30 Uhr. Die Band pendelt bis etwa 17.30 Uhr zwischen Marktbrückle und Saumarkt. Am Saumarkt gibt es wie gewohnt auch Speisen und Getränke. Dort verköstigt die Gastronomie vom „Grünen Baum“ die hungrigen Besucher. Außerdem sind hier ein Süßwarenstand und eine Hüpfburg aufgebaut.

„Wir gehen davon aus, dass ordentlich was los sein wird“, freut sich Mathias Bank, Vorsitzender der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV). Denn der verkaufsoffene Sonntag fällt zusammen mit dem großen Veritas-Treffen zum 20-jährigen Bestehen des Oldtimermuseums. Die Oldtimerfreunde Meßkirch erwarten am Sonntag viele Gäste aus dem In- und Ausland, die sicherlich auch neugierig auf den hiesigen Handel sind.