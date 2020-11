Zum Gerangel zwischen einem Ladendieb und einer Verkäuferin kam es am Mittwochmorgen in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete die Frau den Dieb dabei, wie er Nudeln aus der Auslage nahm und im Anschluss die Kasse passierte, ohne zu bezahlen. Als sie den Mann mehrfach darauf ansprach, zog er widerwillig zwei Packungen Nudeln aus der Tasche und warf sie Richtung Kasse.

Da er eine Getränkedose weiterhin nicht bezahlen wollte und Anstalten machte zu flüchten, hielt die Frau den Mann fest. Nach kurzem Gerangel konnte er sich befreien und flüchtete mit einer Begleiterin, die vor dem Geschäft gewartet hatte, stadteinwärts.

Der unbekannte Dieb wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß und athletisch beschrieben. Er hat schwarze kurze Haare und trug zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung. Das Paar konnte bei einer anschließenden Fahndung durch die Polizei nicht angetroffen werden.

Es wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter Telefon 07575/2838 entgegen.