Der Schlosskeller ist ein beliebter Veranstaltungsort in Meßkirch. Seit Ende der Sommerferien ist dort mächtig viel los, doch kein Veranstaltungsprogramm. Der Schlosskeller wird modernisiert und strukturell erneuert. Schon Ende der 1990er-Jahre war der Schlosskeller als Veranstaltungsraum ausgebaut worden.

Die Gesamtsumme für die Modernisierung und die strukturelle Erneuerung des Schlosskellers beträgt rund 149.000 Euro, sagt Insa Bix, stellvertretende Vorsitzende der Museumsgesellschaft Meßkirch. Dazu steuert die Museumsgesellschaft 68.000 Euro durch eine Kreditaufnahme und Eigenleistungen bei. Die Stadt Meßkirch beteiligt sich an den Kosten mit 20.000 Euro und investiert damit in den Erhalt des eigenen Gebäudes. Die Museumsgesellschaft hat den Schlosskeller von der Stadt gemietet.

Förderung durch das Leader-Programm

61.000 Euro erhält die Museumsgesellschaft aus dem Regionalentwicklungsprogramm Leader. Das sind 60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Voraussetzung für die Leader-Förderung war der Stellenwert des Schlosskellers als maßgeblicher gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt, schildert Insa Bix. „Wir sind super dankbar, dass uns Leader unterstützt bei diesem Vorhaben. Sonst hätten wir den Umbau nicht stemmen können“, unterstreicht die stellvertretende Vereinsvorsitzende während eines Ortstermins mit dem SÜDKURIER. Im Fokus der Ertüchtigung stehe das Gemeinwohl. Der Schlosskeller steht auch anderen Vereinen sowie der Stadt für das Kinderprogramm bei der Schlossweihnacht zur Verfügung oder wird von der Museumsgesellschaft auch an Privatpersonen vermietet.

Meßkirch 24 Stunden in der Region: Schlosskeller lebt von der Atmosphäre Das könnte Sie auch interessieren

Im Eingangsbereich sollen die Fensterelemente reaktiviert werden, damit man lüften kann, erläutert Architekt Florian Offner während des Rundgangs durch die Baustelle. Die Architektengesellschaft Mauch & Offner unterstützt die Museumsgesellschaft bei der Modernisierung und strukturellen Erneuerung des Schlosskellers. In den Rundbogen wird als Windstopp ein Glaselement eingebaut – auch, um eine räumliche Trennung zwischen Eingangs- und Veranstaltungsbereich zu schaffen. „Trotzdem soll der schöne Eingangsblick erhalten bleiben, wenn man die Treppe herunterkommt“, erläutert Insa Bix.

Sanitärbereiche werden neu gestaltet

Die Sanitärbereiche werden komplett überarbeitet und von den Oberflächen bis zu den Sanitäreinrichtungen neu gestaltet, freut sich auch Susi Muffler vom Arbeitskreis Kultur der Museumsgesellschaft. Die Bodenbeläge im Theken- und Veranstaltungsbereich werden neu überarbeitet. Die Ausstattung der Theke muss jedoch noch etwas warten. Die Kosten von rund 5000 Euro seien aktuell nicht drin, sagt Susi Muffler. Im Zuge der aktuellen Baumaßnahmen wurden die Wandverkleidungen entfernt. Die Wände sind trotz des typisch feuchtmodrigen Kellergeruchs in gutem Zustand und komplett schimmelfrei, bestätigt Architekt Florian Offner. Durch ein neues Lüftungskonzept wird der Veranstaltungsbereich künftig automatisch be- und entlüftet. Der Charakter des Veranstaltungsbereichs mit dem Deckengewölbe bleibt unverändert. Lediglich die Faserzementplatten am Boden werden aufbereitet. Im Zuge der Finanzierung mussten die Gewerke ausgeschrieben werden. „Wir mussten pro Gewerk sieben Angebote anfragen“, erläutert Florian Offner. Die Arbeiten wurden fast ausschließlich an regionale Handwerker vergeben.

Der Lagerraum hinter der Bühne des Schlosskellers wird versetzt und eine behindertengerechte Toilette eingebaut. | Bild: Sandra Häusler

Auch hinter den Kulissen und dem schweren schwarzen Bühnenvorhang tut sich einiges. Die Künstlergarderobe mit Aufenthaltsraum, in dem die Künstler von der Museumsgesellschaft auch verköstigt werden, wird neu gestaltet und die Nachtspeicheröfen durch Heizkörper ersetzt. Der Lagerraum wird versetzt und in den bisherigen Lagerraum eine geräumige Behindertentoilette eingebaut. Über einen Plattformlift ist der Schlosskeller künftig auch barrierefrei und behindertengerecht von hinten her erreichbar.

Start mit der Band „Hiss“

Mit der traditionellen Veranstaltung mit der Band „Hiss“ möchte die Museumsgesellschaft das Veranstaltungsprogramm im Schlosskeller am 26. Dezember wieder aufnehmen. „Das ist der passende Act, die sind mit uns schon durch dick und dünn und durch alle Schlosskellerzeiten gegangen“, sagt Insa Bix. Durch die Corona-Pandemie und die Baumaßnahmen war das Veranstaltungsprogramm der Museumsgesellschaft stark eingeschränkt, berichtet Susi Muffler. Daher ist für das kommende Jahr ein sehr großes, umfangreiches Programm geplant, das zum Jahresende vorgestellt werden soll.