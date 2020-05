Ein runder Geburtstag wäre 2020 gefeiert worden: Am 30. Mai hätte der 30. Teilemarkt für Oldtimer in Meßkirch stattfinden sollen. Bis zu 1500 Besucher aus der weiten Region kamen jährlich nach Meßkirch, um hier nach Ersatzteilen für ihre Schätze auf Rädern ausschau zu halten. Jetzt musste der Teilemarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Am Pfingstsamstag, 30. Mai, wäre es wieder so weit gewesen: Etwa 120 Anbieter wollten auf dem Stadthallenvorplatz und in der Stadthalle Oldtimer-Teile anbieten. Doch aufgrund der Corona-Maßnahmen sagte Organisator Ferdinand Back den Markt