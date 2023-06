Bei einer Fahrradtour sind nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Eine Familie war auf dem abschüssigen Forsthausweg unterwegs, als der Vater nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und im Einmündungsbereich Hohenzollernstraße einen kleineren Absatz hinunterstürzte und gegen einen geparkten Traktor prallte. Aus noch unklarer Ursache stürzte unabhängig davon auch seine Frau. Während der 44-Jährige aufgrund seiner Verletzungen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, begab sich die Frau später selbstständig zur ärztlichen Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die beiden Kinder, von welchen eines in einem Kindersitz auf dem Fahrrad der Mutter saß, blieben glücklicherweise unverletzt.