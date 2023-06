Mit dem landesweiten Aktionstag „Tag der Artenvielfalt“ am 17. und 18. Juni möchte der Landesnaturschutzverband (LNV) heimische Naturschätze erlebbar machen und die Themen Artenvielfalt und Artenkenntnis in den öffentlichen Fokus rücken. Die Stadt Meßkirch bietet laut Pressemitteilung an diesem Tag einen Spaziergang an. Treffpunkt ist am Sonntag, 18. Juni, 14 Uhr, am Hochbehälter in Rohrdorf in der Verlängerung der Spießgasse. Thematisch geht es an diesem Nachmittag um den Biotopverbund und um hochwertige Lebensräume auf Mähwiesen, am Waldrand und auf der Weide. Verschiedene Fachleute informieren auf der Exkursion über Zusammenhänge, Wechselwirkungen, Flora und Fauna.

Auf dem Spaziergang am „Tag der Artenvielfalt“ möchte die Stadt die Teilnehmer mitnehmen und vor Ort über verschiedene Lebensräume und deren Bedeutung für Tiere und Pflanzen und für den Biotopverbund aufmerksam machen: Was bedeutet Artenvielfalt? Und warum wollen wir sie? Warum ist eine räumliche Verknüpfung von Lebensräumen nicht nur sinnvoll sondern auch notwendig? Warum sind sowohl gemähte als auch beweidete Flächen aus Naturschutzsicht interessant? Was zeichnet einen intakten und naturschutzfachlich hochwertigen Waldrand aus? Warum werden manche Waldränder als geschützte Biotope ausgewiesen? Und warum müssen sie gepflegt werden? Diese und andere Fragen beantworten beim Naturspaziergang Jochen Kübler vom Planungsbüro 365° freiraum + umwelt, Bastian Sturm, Biotopverbundbotschafter beim Landratsamt Sigmaringen, Sabrina Kaiser als Bewirtschafterin und Michaela Schmidt von Stadt & Umwelt Meßkirch.

Der „Tag der Artenvielfalt“ in Baden-Württemberg wurde vom LNV ins Leben gerufen und hat im vergangenen Jahr erstmals stattgefunden. Vereine, Kommunen, Schulen, Naturschutz-Zentren und andere Organisationen veranstalten an diesem Wochenende weit über 100 Naturerlebnis-Aktionen im ganzen Land. Sie zeigen die Schönheit und den Reichtum der Natur vor der eigenen Haustür.