Seit rund 20 Jahren wohnt Markus Meder mit seiner Familie im Erlenweg. Das benachbarte Naturdenkmal „Birkenloch“ ist ihm in diesen zwei Jahrzehnten besonders ans Herz gewachsen.

Das Naturdenkmal Birkenloch – hier in einer Aufnahme aus dem Mai 2020- ist für viele Meßkircher Bürger ein Naturerholungsgebiet. | Bild: Günther Brender

„Es ist quasi unser Naherholungsgebiet, unser erweiterter Garten“, schildert er dem SÜDKURIER. Auch von vielen anderen Meßkircher Bürgern wisse er, wie sehr sie dieses Naherholungsgebiet schätzen.

Gemeinderät diskutiert kontrovers über Schutzstreifen

Deshalb hat ihn die kontroverse Diskussion in der Meßkircher Gemeinderatssitzung am 12. Mai auf den Plan gerufen. An jenem Dienstag hatte das Gremium über eine Änderung im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Meßkirch/Leibertingen/Sauldorf beraten. Dabei ging es auch um die Neuaufnahme der geplanten Gewerbefläche „Erweiterung Industriepark Nördlicher Bodensee„.

Natur pur im Naturschutzdenkmal Birkenloch in Meßkirch. Im Hintergrund ist das neue Amazon-Gelände zu sehen. | Bild: Stefanie Lorenz

Im Textentwurf der Planänderung hatte das Büro Senner eine 200 Meter breite Pufferzone zwischen dem Industriegebiet und dem Naturdenkmal „Birkenloch“ eingetragen. Dabei habe es sich um ein Versehen des Planungsbüros gehandelt, hatte Stadtbauamtsleiter Stephan Frickinger dem Gremium erläutert. Kompensationsmaßnahmen gehören laut Frickinger in den später zu erstellenden Bebauungsplan für das Gebiet (siehe Ausführungen im nebenstehenden Artikel). Nach einer kontroversen Debatte wurde die Textstelle auf mehrheitlichen Entschluss hin gestrichen – gegen die Stimmen der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Neue Gewerbefläche Die geplante Gewerbefläche „Erweiterung Industriepark Nördlicher Bodensee„ soll rund 38 Hektar umfassen und liegt westlich des Stadtzentrums von Meßkirch, südlich des Teilorts Heudorf und der Bundesstraße B 313/B 311 sowie angrenzend an die Bundesstraße B 311. Südlich an die Planungsfläche grenzt das Naturdenkmal Birkenloch. Mit all seinen Strukturen und Gehölzen sei es dauerhaft zu erhalten und zu pflegen, hat das Büro Senner im Text zur Änderung des Flächennutzungsplans vermerkt. Der Schutz sei auch im Zuge der Bauarbeiten zu gewährleisten. Bislang wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt.

Markus Meder gehört laut eigenem Bekunden nicht den Grünen an. „Ich bin parteipolitisch völlig unbeleckt“, sagt er. Er teile einfach nur die Ansicht der Grünen, dass die Pufferzone unbedingt eingeplant werden müsse. Begeistert schildert der Meßkircher die landschaftlichen Kostbarkeiten des Naturdenkmals, etwa die riesigen Flächen mit blühenden Herbstzeitlosen. Das landschaftliche Kleinod müsse unter allen Umständen geschützt werden; in dieser Meinung werde er auch von weiteren Meßkirchern gestärkt. „Ich kämpfe für dieses Gebiet“, betont Markus Meder.

Probleme schon bei der Bebauung befürchtet

Tochter Stephanie Meder, die nicht mehr in Meßkirch wohnt, am Wochenende aber oft die Heimat besucht, genießt ebenfalls die Landschaft des Naturdenkmals. „Es ist ein besonders schönes Gebiet. Dadurch, dass es – anders als im Wald – gut einsehbar ist, fühle ich mich beim Joggen sehr sicher“, sagt sie. Beide haben Bedenken, dass nicht nur wenn neue Unternehmen ihren Betrieb auf der Gewerbefläche aufnehmen, sondern schon bei der Bebauung des Industriegebiets durch Baufahrzeuge und Lastwagen die Landschaft im „Birkenloch“ Schaden nehmen könnte, wenn es keinen Pufferstreifen gebe. „Ob dieser 200 Meter breit sein soll, bleibt dahingestellt. Uns geht es darum, dass überhaupt eine Schutzzone eingeplant wird“, stellt Markus Meder klar.

250 Bürger tragen sich bei Online-Petition ein

Stephanie Meder hat bereits direkt nach der damaligen Gemeinderatssitzung eine Online-Petition auf den Weg gebracht. Unter der unten stehenden Internetadresse können Bürger sich im Internet für eine Pufferzone einsetzen. Des Weiteren liegen in verschiedenen Geschäften in Meßkirch auch Unterschriftenlisten aus. „Wir haben 250 Unterschriften im Internet sowie 150 auf den Listen in den Meßkircher Apotheken“, bilanziert Markus Meder, was er bisher ausgezählt hat.

Die Online-Petition finden Sie hier

Listen liegen in den Geschäften in Meßkirch aus

Die Listen in den übrigen Geschäften hat er noch nicht wieder eingesammelt, diese liegen weiter aus. Er sei kein „Industrieverhinderer“, stellt Markus Meder klar. Man müsse beides unter einen Hut bringen, wirtschaftliche Belange und den Naturschutz. „Die Natur auf diesen Planeten ist eine begrenzte Ressource. In diesem Bewusstsein sollte jeder handeln“, sagt er. Ihm selbst sei dies schon lange ein Anliegen – „nicht erst seit Greta Thunberg„.