Am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr kam ein 20-jähriger Autofahrer aus Richtung Heudorf kommend beim Einbiegen von der B 311 auf die B 313 in Richtung Rohrdorf aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Grünstreifen, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte in die Leitplanke am gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Durch den Unfall entstand ein nicht unerheblicher Schaden, verletzt wurde aber niemand.

Polizei findet Rauschgift

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme fanden die Beamten im Fahrzeug eine kleine Tüte mit Rauschgift. Außerdem zeigte der 20-Jährige betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten, informiert die Polizei. Daher wurde bei ihm die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlasst, die für Klarheit sorgen dürfte. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einbehalten.