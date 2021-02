von Sk

Einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hinterließ ein unbekannter Täter, der am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 20.45 Uhr ein Fenster und die Glasscheibe der Eingangstür eines Restaurants in der Jahnstraße mit einem bislang unbekannten Gegenstand einschlug, informiert die Polizei.

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07571 1040 zu melden.