Auf einem Spielplatz in der Stockacher Straße hat nach Polizeiangaben ein Mann am Donnerstag, um kurz vor 12 Uhr, ein Kind belästigt. Der Unbekannte, der als etwa 20 Jahre alt beschrieben wird und kurze, dunkle Haare, ein blaues T-Shirt sowie eine blaue lange Hose mit Seitentaschen trug, zeigte ungebührliche Gesten in Richtung des 11 Jahre alten Mädchens. Außerdem versuchte er, sich dem Kind zu nähern, das daraufhin davon rannte. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt nun gegen den Mann und bittet unter der Telefonnummer 0 75 71/10 40 um sachdienliche Hinweise.