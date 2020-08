von Stefanie Lorenz

Auf welche Art und Weise und aufgrund welcher Motivation sich die Meßkircher in der Bürgerbeteiligung engagiert haben, wird derzeit bei einer Umfrage ermittelt. Auch Vorschläge zur Verbesserung des Angebots in diesem Bereich sind erwünscht auf dem Fragebogen, der über das Amtsblatt verteilt wurde, und auch im Internet auf der Homepage der Stadt ausgefüllt werden kann.

Praktikum bei der Stadt Meßkirch absolviert

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von Magdalena Feger. Die 22-Jährige kommt aus Fridingen und studiert in Kehl „Public Management“. Dazu absolvierte sie während der Praxisphase vier verschiedene Praktika in unterschiedlichen Behörden. „Nach meinem Auslandspraktikum in Wien wollte ich mein letztes Praktikum in der Nähe meiner Heimatstadt Fridingen machen. Deshalb und auch aufgrund ihrer kulturellen Vielfältigkeit habe ich die Stadt Meßkirch ausgesucht“, schildert sie. Da ihr das Praktikum in Meßkirch sehr gut gefallen habe, wollte sie auch dort meine Bachelorarbeit schreiben. Thema ihrer Abschlussarbeit ist „Bürgerbeteiligung“.

Die Ergebnisse der Umfrage fließen in diese Arbeit mit ein. „Die Umfrage soll als Mittel dienen, um den aktuellen Standpunkt, beziehungsweise die Zufriedenheit der Bürger und deren politisches Engagement zu ermitteln“, erläutert Magdalena Feger. Auch die Stadt soll natürlich davon profitieren: Mithilfe des Ergebnisses sollen der Verwaltung Anregungen und Verbesserungen zum Thema „Bürgerbeteiligung“ gegeben werden.

Bürger beantworten Fragen anonym

In der anonymen Umfrage, in der nur Geschlecht, Art des Bildungsabschlusses und Altersgruppe des Befragten angegeben werden müssen, geht es zunächst darum, ob der Betroffene selbst schon einmal als Bürger aktiv an lokalen, politischen Entscheidungsprozessen teilgenommen hat. Auch die Motivation dafür möchte Magdalena Feger gerne wissen. Die Bürger sollen einschätzen, ob ihre Beteiligung tatsächlich etwas bewirkt hat. Ermittelt wird in der Umfrage auch, welche Möglichkeiten die Bürger dazu nutzten, sich über wichtige Angelegenheiten in der Stadt zu informieren. Das kann neben Medien in jeder Form auch bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung sein. Weitere Fragen beziehen sich zum Beispiel auf die Zufriedenheit mit Beteiligungsangeboten der Stadt Meßkirch.

Ergebnisse liegen nach dem 23. August vor

„Im Internet nahmen bisher 125 Personen teil und zwölf Fragebögen aus dem Amtsblatt wurden abgegeben“, zieht Magdalena Feger Zwischenbilanz. Die Umfrage läuft noch bis Sonntag, 23. August; die Fragebögen können bei der Stadt abgegeben oder online unter unter www.messkirch.de/de/Umfrage ausgefüllt werden. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet, die Magdalena Feger der Verwaltung und dem Gemeinderat bekannt geben wird.