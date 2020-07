15 Millionen Menschen haben sich in den vergangenen vier Wochen die Corona-Warn-App heruntergeladen. Die Anwendung fürs Smartphone soll mithelfen, die Corona-Pandemie weiter unter Kontrolle zu halten. Sie erschien am 16. Juni. Eine nicht repräsentative Umfrage in Meßkirch zeigt, dass sich die Zahl der Gegner und Befürworter der App auch in Heidegger-Stadt in etwa die Waage hält.

Die Befürworter sehen in der App eine weitere Möglichkeit, sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Gegner bezweifeln nicht nur den Nutzen des kleinen Handyprogramms. Sie befürchten, der Staat möchte seine Bürger mithilfe der App kontrollieren und überwachen. Außerdem gibt es noch die Gruppe jener, deren betagtes Mobiltelefon die technischen Voraussetzungen für die Installation des Computerprogramms nicht bietet oder die überhaupt noch kein Telefon für die Hosentasche besitzen.

„Auf meinem alten Handy funktioniert die App nicht“: Giovanni Giangreco, Markthändler, Engen | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Umfrage auf dem Wochemarkt: Nutzen Sie die App?

Auf dem kleinen Marktplatz in Meßkirch herrschte am vergangenen Freitag routinierte Emsigkeit. Die Verkäufer schützten sich und andere durch Mund-Nasen-Schutzmasken. Auch zahlreiche Besucher hatten sich für Masken entschieden. Doch wer nutzt nun die neue App? Das Rentner-Ehepaar Hans-Peter und Roswitha Bickel beispielsweise. Der 70-jährige Meßkircher berichtet: „Wir haben die Corona-Warn-App seit wenigen Tagen auf unseren Smartphones, weil wir beide alles für wichtig halten, das die Pandemie eindämmt.“ Der Rentner erteilt allen Kritikern des Maßnahmenbündels zur Corona-Abwehr eine deutliche Absage. Seiner Meinung nach ist die Ansteckungsgefahr keineswegs vorüber. Bickel warnt: „Mit dem Virus ist nicht zu spaßen.“

„Mit dem Corona-Virus ist nicht zu spaßen. Meine Frau und ich nutzen die App“, sagt Hans-Peter Bickel, Rentner aus Meßkirch. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Carolin Knoblauch, Hausfrau aus Meßkirch, beurteilt die Lage ähnlich: „Mein Mann und ich nutzen die App, seit sie freigegeben worden ist.“ Wenn es so eine technische Möglichkeit gebe, solle sie auch genutzt werden, meint die Marktbesucherin. Es gehe auch um den Eigenschutz. Kein Verständnis zeigt die junge Meßkircherin für jene Kritiker der App, die sie aus Datenschutzgründen nicht anwenden wollen. Sie findet: „Dann dürfte man ja auch nicht auf Facebook oder andere der modernen Medien gehen.“

„Seit es sie gibt, haben mein Mann und ich die App“, sagt Carolin Knoblauch, Meßkirch. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Völlig anders bewertet Carola Riester die App und ihren Nutzen. Die Kunstschaffende aus Rohrdorf bekennt: „Ich habe die App nicht. Die Warnungen würden mich nicht ruhiger oder aufgeregter machen.“ Selbstkritisch fügt die Rohrdorferin hinzu: „Vielleicht fehlt mir auch nur die Einsicht.“ Markthändler Giovanni Giangreco aus Engen glaubt, sein Smartphone sei zu alt, um die moderne Alarmsoftware darauf zu installieren. Ob er die App überhaupt möchte, ist dem Geschäftsmann nicht klar. Er räumt deshalb ein: „Ich habe mich mit dem Thema allerdings noch nicht näher beschäftigt.“

„Ich sehe noch nicht recht den Nutzen der App“: Carola Riester, Künstlerin, Rohrdorf. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Alles ist gut, was die Ausbreitung des Virus verhindern kann

Anders sieht es eine ältere Frau aus einer Umlandgemeinde. Sie gehört an diesem Vormittag zu den Maskenträgern. Sie beschreibt ihre persönliche Situation mit dem Hinweis: „Ich habe Krebs und muss deshalb regelmäßig zur Chemotherapie.“ Aus ihrer Sicht ist folglich alles gut, was die Ausbreitung des Virus verhindern kann. Renate Hermann aus Roth hat ihr Smartphone ebenfalls mit der App bestückt. „Warum? Weil ich es für sinnvoll erachte“, meint die Bankfachfrau zur Begründung. Sie wolle durch die Nutzung der App dazu beitragen, den Vormarsch des Virus zu stoppen.

