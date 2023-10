Ob Purpurglöckchen, Herbstanemone oder Dahlie – wer den Garten mit neuem Grün und anderen Farben bestücken wollte, war im Dorfgemeinschaftshaus Heudorf am richtigen Ort. Dorthin haben die Meßkircher Landfrauen zum zweiten Mal zu einer Pflanzenbörse eingeladen. Und auch wer keine Pflanzen mitbrachte, durfte bei der gut besuchten Veranstaltung etwas mitnehmen. Denn alle mitgebrachten Pflanzen sollten am Ende neue Besitzer gefunden haben. „Viele wissen nicht, wie die Pflanzenbörse funktioniert. Man darf auch Pflanzen mitnehmen, wenn man selbst keine mitgebracht hat“, erklärte Marianne Kleiner. Die Pflanzen müssten schließlich wieder in die Erde, so die Gärtnerin und Floristin aus Walbertsweiler, die als Fachberaterin bei der Tauschbörse war und Tipps gab.

Sie habe gerade unter anderem Sommerflieder, Lichtnelke und Habichtskraut eingetauscht, berichtete Helga Diesch. Die Landfrau aus Heudorf freute sich, die neu erstandenen Pflanzen bald in ihrem Garten setzen zu können. Auch Zimmerpflanzen konnten bei der Tauschbörse erstanden werden, wie etwa ein groß gewachsener Elefantenfuß, den Silvia Schweickart aus Meßkirch mit nach Hause genommen hat.

Wenn eine Pflanze zur Tauschbörse gebracht wird, dann hat sie sich häufig stark im Garten des jeweiligen Besitzers ausgebreitet. „Das bedeutet, dass sie in unserer Region besonders gut wächst und an das Klima angepasst ist“, erläuterte Sabine Mutschler. Sie gehört dem Vorstand der Meßkircher Landfrauen an. Auch wenn das Klima in der Region milder werde, die Pflanzen müssten immer noch robust sein, um hier zu gedeihen, meinten die Landfrauen.

Nicht nur Pflanzen wurden bei der Börse getauscht, sondern auch Tipps und Informationen rund um den Garten machten die Runde. Auch wenn am Samstag so manche „Husche“ über die Besucher der Pflanzenbörse niederging, so stellten die Landfrauen doch gemeinsam fest, dass es in den vergangenen Wochen kaum geregnet hat und die Pflanzen nur schwer aus dem trockenen Boden zu bekommen waren. Der rege Austausch untereinander funktionierte besonders gut, weil die Beteiligten bestens mit Tee oder Kaffee sowie selbst gebackenen Kuchen versorgt waren. Auch für die Kinder gab es ein Programm. Sie durften Futterglocken für Vögel basteln und bemalen.

Wie viele andere Vereine klagen auch die Landfrauen über Nachwuchsprobleme. In Heudorf sind sie noch mitgliederstark, was laut der Vorsitzenden Mutschler besonders auf die vom Verein organisierte, gut angenommene Mutter-Kind-Gruppe zurückzuführen ist. Zum Teil habe man immer noch mit einem altbackenen Image zu kämpfen, meint Mutschler. Dabei ist das, was die Frauenvereinigung ihren Mitgliedern und Interessierten anbietet, durchaus zeitgemäß. Das aktuelle Programm etwa bietet am 18. November im Dorfgemeinschaftshaus Heudorf ein Tagesseminar „Meinen Möglichkeiten auf der Spur“ an, in dem es unter Anleitung einer Psychologin darum gehen wird, sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen.

Den Landfrauen ist es außerdem ein Anliegen, mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu verhelfen. Dazu gibt es aktuell ein „Aktionsprogramm Kommune“ in Kooperation mit dem Deutschen Landfrauenverband. Das Programm wird vom Bundesfamilienministerium unterstützt.