Seit drei Jahren gibt es wieder eine Tischtennisabteilung im Turnverein Meßkirch (TVM). Aktuell trainieren zwei Mal in der Woche rund ein Dutzend Herren in der Sporthalle des Martin-Heidegger-Gymnasiums. Geleitet wird die Abteilung von Wolfgang Strobel und seinem Stellvertreter Mike Mutscheller. Entstanden sei die Idee, nach zehn Jahren Pause wieder gemeinsam Tischtennis zu trainieren, in einer Bierlaune, erklärt Mutscheller. Zwar hatten die Tischtennisspieler anfangs durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie ein paar Startschwierigkeiten, inzwischen haben sie aber beachtliche sportliche Erfolge vorzuweisen.

So sind die Tischtennisspieler des TVM in der aktuellen Saison Kreismeister in der Kreisliga B Gruppe 1 im Bezirk Donau. Damit spielen die Herren in der kommenden Saison in der Kreisliga A. „Wir riskieren es mal und kriegen vielleicht auch mal die Mütze voll“, kommentiert Mike Mutscheller humorvoll. Die Tischtennis-Herren belegen außerdem in dieser Saison den zweiten Platz im Bezirkspokal III – ebenfalls im Bezirk Donau. Weitere Erfolge können die Spieler Yeray Martin Leiva und Thomas Boos verzeichnen: Die beiden wurden im Dezember vergangenen Jahres Bezirksmeister im Doppel der Herren in der E-Klasse. Boos errang zusätzlich im Herren-Einzel den Meistertitel in der gleichen Klasse.

Die Spieler der Tischtennis-Abteilung würden sich über Zuwachs freuen. Auch Spielerinnen sowie völlige Laien seien willkommen. Gerne würde Wolfgang Strobel auch eine Jugendmannschaft gründen. Dafür hat er bereits einige Anfragen von jungen Spielern, aber es fehlt noch ein Betreuer. „Ich würde den Leiter der Jugendmannschaft einlernen und unterstützen“, sagt der erfahrene Übungsleiter. Wer Lust hat, Tischtennis zu spielen oder spielen zu lernen ist jeden Dienstag, ab 19.30 Uhr, und donnerstags ab 20 Uhr in der Sporthalle des Martin-Heidegger-Gymnasiums willkommen. Sportkleidung sollte mitgebracht werden, Tischtennisschläger zur Ausleihe sind vorhanden.