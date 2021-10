Von 833 Mitgliedern sind nur 33 anwesend. Es gibt keine Freiwilligen für vier Vorstandsposten. Der Verein ist so fast handlungsunfähig. In vier Wochen wird es eine außerordentlichen Hauptversammlung, dann kommt es entweder zum Umbruch oder zur Auflösung.

So wie es sich in der 159./160. Hauptversammlung in der Stadthalle Meßkirch abzeichnete, steht der Turnverein 1862 Meßkirch e.V. vor dem Aus. Für die Neuwahlen der Vorstandsposten des Stellvertretenden Vorsitzenden, Kassenwart, Schriftwart und