hatte am vergangenen Samstag zur Stadtputzete eingeladen. Die Vorsitzende, Susanne Bix (Bildmitte), konnte vor dem Rathaus dazu rund 60 Helferinnen und Helfer begrüßen, darunter viele Familien mit Kindern. Handschuhe, Greifzangen, Müllsäcke und Eimer wurden bereitgestellt, Warnwesten waren selbst mitgebracht worden. Müll wurde in den Gassen der Altstadt, entlang der Ablach oder bis zum Birkenloch hinaus eingesammelt. In rund anderthalb Stunden waren 20Müllsäcke gefüllt, die vom städtischen Bauhof zur Kreismülldeponie nach Ringgenbach gebracht werden. Die Stadtputzete sollte Gelegenheit sein, aktiv etwas für die Umwelt zu tun und gleichzeitig das Wir-Gefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Eine Wiederholung der parteiübergreifenden Veranstaltung ist künftig mindestens einmal jährlich am ersten Samstag nach dem 1. Mai vorgesehen, wie es hieß. bre/Bild: Günther Brender