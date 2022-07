Messkirch – Zwei Jahre lang ging pandemiebedingt nichts, doch jetzt ist es endlich wieder soweit und die Freude ist dementsprechend groß: Vom Samstag, 16. Juli, bis Montag, 18. Juli, lädt die Stadt Meßkirch gemeinsam mit Vereinen und Gastronomen zum Stadtfest ein. Der offizielle Startschuss fällt am Samstag um 13 Uhr am Saumarkt mit dem Fassanstich. Musikalisch begleitet wird dieser von den Meßkircher Alphornbläsern. Auf der Bühne am Saumarkt treten nach dem Fassanstich die Kinder der Kita Kindernest und des Kindergarten Kunterbunts auf.

Beginn am Samstag 13 Uhr

Zwei Tage lang wird in der Meßkircher Altstadt wieder ein vielfältiges Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten, abwechslungsreichen Programmpunkten und bunten Marktständen geboten sein. Am Montag lässt die Stadtkapelle Meßkirch das Fest mit einem Feierabendhock gemütlich ausklingen. Das Stadtfest startet wie gewohnt am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Bands am Samstagabend

In den Abendstunden sorgen verschiedene Bands für Stimmung: „Cargo“ und „Cross Age“ am Saumarkt, sowie der Alleinunterhalter Markus Wolfensberger auf der Bühne bei der Stadtkapelle.

Am Sonntag spielen bei der Meßkircher Stadtkapelle die beiden Musikvereine Rulfingen und Otterswang. Auf der Bühne am Saumarkt sind der Meßkircher Fanfarenzug und die Jagdhornbläser Meßkirch zu hören. Das Bühnenprogramm am Stadtfest-Sonntag hat aber noch mehr zu bieten, die Besucher dürfen sich auf viele weitere tolle Beiträge freuen. So treten neben dem Kindergarten Rengetsweiler, die Kidsabteilung des Rock `n` Roll Club Cadillac Mengen und die Kindertanzgruppen des Tanzstudios Elena auf. Als besonderes Highlight ist am Sonntag der Comedy-Zauberer Mike Magic auf der Bühne am Saumarkt zu Gast. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Zunfthauses finden am Sonntag von 13 bis17 Uhr stündlich Führungen durch das Zunfthaus statt.

Schnäppchenjäger kommen beim Flohmarkt wieder voll auf ihre Kosten, dieser findet an beiden Tagen statt. Auch auf die kleinen Festbesucher wartet an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Angebot. Auf dem Platz hinter dem Rathaus findet am Samstag ein Lego Architekturwettbewerb mit Thomy Weltenbummler statt. Die besten Bauten werden im Rahmen einer Siegerehrung prämiert.

Actionpainting für Kinder

Die Wurzelzwerge Meßkirch sind mit Kinderschminken vor Ort. Unter dem Motto „Street-Art-Festival“ wird am Sonntag auf dem Platz hinter dem Rathaus eine „Tape-Wand“ aufgestellt. Außerdem können sich die Kinder beim Actionpainting und bei der Farbschleuder austoben. Der Förderverein der Ablachtalbahn hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Am Sonntag lädt auf dem Platz hinter dem Rathaus eine Kindereisenbahn zum Mitfahren ein. In der Conradin-Kreutzer-Straße steht an beiden Tagen ein Kinderkarussell, es gibt Zuckerwatte und Luftballons.