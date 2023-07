Das Stadtfest, im Veranstaltungskalender der Stadt Meßkirch nicht wegzudenken, war bestens besucht, zumindest am Sonntag, dem kühleren der Wochenendtage. Die Besucher haben durch die Abkühlung, die die Gewitternacht gebracht hat, das Fest sicherlich besser genießen können. Nicht so am Samstag, der mit schwülen 32 bis 33 Grad so manchem die Laune verdarb.

Die Flohmarkthändler, aber auch die Standbetreiber mit handwerklicher Ware bezeichneten den Samstag als katastrophal: „So schlecht war es noch nie“. Der kühlere Sonntag dagegen hat dann wohl doch so manches Mütchen gekühlt und die Besucher zum Kaufen und konsumieren animiert.

Dieses Bild zeigt den Hauptlauf des Stadtlaufs beim Meßkircher Stadtfest. | Bild: Susanne Grimm

Wettbewerb der Schüler bei brütender Hitze

Was allerdings bei vielen Besuchern nicht gut ankam, war der Stadtlauf. Bei brütenden Temperaturen ließ man die Schüler an den Start gehen. Auch für die anderthalb Kilometer durch die heiße Innenstadt schien das für manche Zuschauer zu viel zu sein. „Ich würde mein Kind bei der Hitze nicht laufen lassen!“ empörte sich eine Dame, die es erst recht nicht fassen konnte, dass auch die Bambinis, mit dabei auch Schnullerkinder, laufen mussten. Mehrfach gab es Tränen, ein Sturz kam noch dazu. Ein kleines Mädchen weigerte sich, zu laufen, sie ging wie im Protest die 400 Meter langsamen Schrittes mit deutlichem Unmut im Gesicht.

Zahlreiche Angebote für Kinder

Dabei gab es für die Kinder andere Angebote, die deutlich attraktiver waren. Wie zum Beispiel bei Thomy, dem Weltenbummler, der am Adlerplatz Kinder ins Abenteuerland entführte. Bei ihm waren die Kids ganz scharf drauf, „Gold“ in Form von winzigen Glitzersteinen im Sand im Stadtbächle auswaschen zu dürfen. Oder mit Papas Hilfe ein kleines Piratenschiff zu bauen und dieses dann im Bächle schwimmen zu lassen. Am Marktbrückleplatz zog Mike Magic, alias Michael Keller aus Stockach, als witziger Zauberer nicht nur das junge Publikum in seinen Bann. Die Kinder waren durch seine Show und hinreißende Animationen außer Rand und Band. Selbst die Erwachsenen konnten sich dem nicht entziehen und ließen sich immer wieder spontanes Gelächter entlocken.

Die Rock‘n‘Rollerinnen aus Mengen tanzen akrobatisch über die Showbühne des Meßkircher Stadtfestes. | Bild: Susanne Grimm

Viele Vereine nutzten die Gelegenheit, sich mit einem Auftritt auf Volksbankbühne am Saumarkt in Szene zu setzten. So begeisterte der Kampfsportverein Meßkirch unter anderem mit spektakulären Stunts das Publikum und natürlich fehlte auch das Zertrümmern von Steinblöcken mittels Handkantenschlag oder Fußtritt nicht. Erfreulich hierbei, es war auch ein offensichtlich gehandicapter junger Mann unter den Sportlern, der in Aktion trat. Die Mädels vom Rock-‘n-Roll-Club Cadillac aus Mengen beeindruckten nicht nur als optische Glanzlichter, sie legten auch heiße, zum Teil akrobatische Choreografien aufs Parkett. Selbst die jüngsten dieses Vereins, die Kids-Abteilung, wussten zu beeindrucken. Mit Auftritten glänzten auch die Turnabteilung des TV Meßkirch, die Mädchentanzgruppe Schnerkingen oder das Lady-Fit-Studio mit sportlichem Tanz.

Mitglieder des Meßkircher Kampfsportvereins zeigen während des Meßkircher Stadtfests ihr Können. | Bild: Susanne Grimm

Buntes Musikangebot

Auf der Sparkassenbühne traten die Musikvereine auf. Die Jugendkapelle Meßkirch, der Musikverein Tieringen und die Jagdhornbläser Meßkirch sorgten am Samstag für Stimmung. Am Sonntag taten dies die Musikvereine aus Krauchenwies, Vilsingen und Engelswies. Abends sorgten die Band Diva und DJ Tschones für Unterhaltung.