von Julia Lutz

Die Stadt Meßkirch informiert, dass die Stadthalle Meßkirch sowie die Hallen und Gemeindesäle in den Teilorten für den Übungs- und Trainingsbetrieb ab Mittwoch, 1. Juli, wieder freigegeben sind. In Portionen soll so eine Rückkehr zum normalen Leben, zu dem auch der Sport in Gruppen und Vereine gehört, ermöglicht werden.

Hygiene und Abstand sind weiterhin wichtig

Weiterhin gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. Die Vereine, die das Training wieder aufnehmen wollen, müssen jeweils eine verantwortliche Person bestimmen, die die Einhaltung der Regelungen gewährleistet. Außerdem muss pro Übungseinheit ein Teilnehmer-Nachweis erstellt werden, damit Infektionsketten gegebenenfalls zurückverfolgt werden können. Dazu werden die Adressen erfasst. Die Teilnehmer müssen ihre Unterschrift hinterlegen.

Solange werden die Daten gespeichert

Die Daten werden ausschließlich der Ortspolizeibehörde und dem Gesundheitsamt übermittelt, falls eine neue Coronainfektion auftritt. Wer seine Daten nicht zur Verfügung stellt, kann die Sportstätten nicht nutzen. Dies schreibt das Infektionsschutzgesetz vor. Die Daten werden vier Wochen gespeichert und anschließend gelöscht.

Belegungspläne gelten mit Einschränkung

Die Stadt Meßkirch gibt bekannt, dass zunächst die festgelegten Belegungszeiten, wie sie vor der Corona-Krise gültig waren, gelten werden. Allerdings kann es zu Ausfällen und Verschiebungen kommen, wenn die Hallen und Säle für andere Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Dabei geht es um den erhöhten Platzbedarf aufgrund der Abstandsregeln. Tagt beispielsweise der Meßkircher Gemeinderat, so wird die Stadthalle für die Sitzung benötigt. Die Vereine, so heißt es in der Mitteilung, würden aber rechtzeitig informiert werden. Fragen zu Hygieneregeln im Bezug auf die städtischen Hallen beantwortet Matthias Henle, Hauptamtsleiter der Stadt Meßkirch.