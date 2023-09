Der im Sauldorfer Ortsteil Rast aufgewachsene Büchner-Preisträger Arnold Stadler las im Festsaal des Meßkircher Schlosses aus seinem neuesten Roman „Irgendwo. Aber am Meer“, wozu zahlreiche Interessierte gekommen waren. Diese erste Veranstaltung des neuen Bildungswerk-Teams in Kooperation mit der Stadt Meßkirch fand großen Anklang.

„Wir sind froh, dass wir eine bedeutende Persönlichkeit für unsere erste Veranstaltung gewinnen konnten“, betonte die neue Leiterin des Bildungswerks Sigrid Weißhaupt auch im Namen der Stadt bei der Begrüßung. Eine Ehre war es für die Stadt Meßkirch und das Bildungswerk darüber hinaus, dass die Veranstaltung im Schloss den Auftakt von Stadlers Lesungen aus seinem neuen Roman „Irgendwo. Aber am Meer“ im Landkreis Sigmaringen bildete. In Nachbarlandkreisen und in ganz Deutschland war er diesbezüglich bereits unterwegs. Insa Bix begrüßte als Vertreterin der Stadt die zahlreichen Gäste und lobte das Bildungswerk als wichtige Einrichtung auf dem Gebiet der Kultur und der Wissensvermittlung. In Arnold Stadlers Büchern spiele stets das Heimweh und Fernweh eine große Rolle. Das deute sich auch im Titel des neuesten Romans an, auf den sie sehr gespannt sei.

Arnold Stadler wählte für das Meßkircher Publikum Stellen aus seinem Roman mit lokalem Bezug: Die Ankunft eines Schriftstellers, der von einer enttäuschenden Lesung zurückkommt, und am Tuttlinger Bahnhof strandet. Dort stellt er fest, dass sein Auto nicht funktioniert, ein Strafzettel unter dem Scheibenwischer klemmt und die Konversation mit dem ADAC mit dem letzten Rest Energie des Handys äußerst kompliziert verläuft. Das Publikum amüsierte sich über die humorvollen Passagen, die in Tuttlingen handeln, welche für die meisten die Aesculap-Stadt ist, für Stadler hingegen vorwiegend die Stadt des „Kannitverstan“. „Kannitverstan“ ist eine Erzählung des deutschen Dichters Johann Peter Hebel (1760 – 1826), in der ein junger Handwerksbursche aus Tuttlingen zum ersten Mal in seinem Leben die holländische Weltstadt Amsterdam besucht. Hebel, was Arnold Stadler vielleicht am meisten gefällt, gilt als Pionier der alemannischen Mundartliteratur, da er den Gedichtband „Allemannische Gedichte“ schrieb.

Es ist Arnold Stadlers markante Stimme, die zu seinen Texten gehört und die im Ohr bleibt, wenn man Stadler-Bücher liest. Einzelne Sätze lassen ein ganzes Universum erahnen. „Sie hatten mich auf Sayn zur Rede gestellt, im Grunde aus Enttäuschung, weil ich es war, und nicht Greta Thunberg“, beschreibt der Ich-Erzähler des Romans die frustrierende Lesung. Deren Publikum hat womöglich auf die Rettung der Menschheit gehofft, in der Person einer Klima-Aktivistin. Nun sind sie selbst zum Denken verurteilt. Zwischen den Passagen flocht Arnold Stadler etliche Erläuterungen ein und ließ dabei seinen Gedanken freien Lauf. Das macht jede Lesung einzigartig. Er erzählte von der Verwechselbarkeit der Welt mit den Einfamilienhäusern nach gleichem Modell, von dem mülltrennungsgerechten Leben, in dem die Liebe zu den schönsten Sonntagshoffnungen gehört. „Lieben war das schönste aller Tuwörter, und doch sieht die Welt nicht danach aus“, formuliert er seine Kritik am Weltgeschehen.

Ob er die Tuttlingen-Handlung des Romans so erlebt habe, wollte ein Leser wissen. „Nicht ganz so. Aber das Auto ist mir dort schon einmal stehen geblieben“, lachte der Autor, der Rest sei Literatur. Literatur sei wahr, müsse aber nicht richtig sein, fügte er an. Sie könne überall sein. Das Entscheidende sei die Sprache, die überall Raum finde. Deshalb gebe es keine Provinz, sondern nur Welt. Eine weitere Zuhörerin vermerkte, dass das Fernweh in „Irgendwo. Aber am Meer“ ähnlich ausgeprägt sei wie im Vorgänger-Roman „Am siebten Tag flog ich zurück“. Darauf berichtete Stadler, dass die beiden Romane ursprünglich als ein einziger Roman geplant waren. Doch er habe keine Bücher mehr veröffentlichen wollen, die länger als 600 Seiten sind. Der Anlass zu diesen Romanen habe eine Anfrage der Wochenzeitung Die Zeit gegeben. Für eine literarische Reise-Beilage habe er sich ein Sehnsuchtsziel aussuchen dürfen, um darüber zu schreiben. „Ich hätte auch die Schwackenreuter Seenplatte nennen können“, so Stadler. Doch sich an ein Bild in der elterlichen Küche erinnernd, den Kilimandscharo des Malers Fritz Lang, wählte er das Bergmassiv im Nordosten Tansanias.

Nach der Lesung lud die Stadt zu einem Umtrunk ein, während Stadler fortwährend seine Bücher signierte.