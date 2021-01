Meßkirch Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Spielend lernen im Kindergarten am Schloss in Meßkirch

Normalerweise kommt im Kindergarten am Schloss keine Langeweile auf. Acht Erzieherinnen sorgen für einen fröhlichen und reibungslosen Tagesablauf in zwei Kita-Gruppen. Der Kindergarten bietet unter anderem das Sprachtraining „Kolibri“ an. Aktuell ist er geschlossen.