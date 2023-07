Das 50-jährige Jubiläum des Landkreises Sigmaringen setzt mit einer besonderen Ausstellung auch Akzente in Meßkirch. In der Kreisgalerie im Schloss sind Werke von 50 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die einen Bezug zum Landkreis Sigmaringen haben oder hatten. Eine Jury, bestehend aus Ilonka Czerny, Kunstreferentin der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Martin Mäntele, stellvertretender Leiter des Ulmer Museums, und Edwin Ernst Weber, Kulturreferent des Landkreises Sigmaringen und Leiter der Kreisgalerie Schloss Meßkirch, hatten die schwierige Aufgabe, aus 223 Arbeiten von 87 am Auswahlverfahren Teilnehmenden 60 Exponate auszuwählen. Darüber hinaus erhielt Martin Wernert den Kunstpreis der Sparkassen im Landkreis Sigmaringen aus der Hand von Michael Hahn, des Vorstandsvorsitzenden der Landesbank Kreissparkasse. Mit dem Kunstförderpreis wurde die Akademiestudentin Jenny Reininger ausgezeichnet.

„Die Ausstellung vermittelt einen Eindruck von der Breite und Vielfalt des künstlerischen Schaffens im Landkreis“, verkündete Landrätin Stefanie Bürkle bei der Vernissage im Festsaal des Meßkircher Schlosses, in dem jeder Platz bis weit nach hinten belegt war. Stolz betonte sie die hohe Qualität der künstlerischen Zeugnisse. „Ich beneidete die Jury nicht, als ich mir die vielen interessanten Kunstwerke im Landratsamt anschaute“, fügte sie schmunzelnd an. Sie sehe es als Pflichtaufgabe an, in regelmäßigen Abständen einen Eindruck von der Qualität, Breite und Vielfalt des künstlerischen Schaffens im Landkreis zu geben. Die Landrätin freute sich besonders darüber, dass die Ausstellung ebenso auf Interesse von Nachwuchstalenten gestoßen sei. Der jüngste Teilnehmer ist 18 Jahre alt und der älteste 90. Das Ausbildungsspektrum reiche vom Autodidakten bis zum Kunst-Akademie-Absolventen.

Die Kunstreferentin Ilonka Czerny baute ihre Laudatio auf einem Goethe-Zitat auf: „Wenn es eine Freude ist, das Gute zu genießen, so ist es eine größere, das Bessere zu empfinden, und in der Kunst ist das Beste gut genug.“ Dabei hinterfragte sie, was denn das Beste sei und wie man dies herausfinden könne. Die erste Auswahl hätten die Künstlerinnen und Künstler bereits selbst getroffen, indem sie von sich eine Arbeit einreichten, die für sie die Beste ist. Doch man müsse beachten, dass es sich dabei stets nur um eine Momentaufnahme handle. Von einer Jury werde natürlich erwartet, dass sie ein Blick für das Beste hat. Czerny führt aus, dass sie sich mit ihren Mitjuroren auf vier Kriterien verständigt habe, ein Werk zu beurteilen: Idee des Werks, die Qualität der Technik, die ästhetische Wirkung und wie ein Thema umgesetzt ist. „Darüber haben wir uns verständigt“, erläuterte sie die Vorgehensweise der Jury.

Da keine Vorgaben formuliert worden seien, brilliere die Ausstellung durch inhaltliche und motivische Vielschichtigkeit. Das stehe für lebendige Diversität. Ilonka Czerny bedankte sich bei den Sparkassen für die Auslobung des Kunstpreises und sprach Michael Hahn ihren Dank aus, der bei der Auswahl des Preisträgers mitgewirkt habe. Die Jury habe sich für Martin Wernert entschieden, der virtuos im Umgang mit künstlerischen Mitteln sei. „Eine solche Virtuosität gibt es kaum“, betonte die Kunstreferentin, deshalb könne er sich mit anderen nicht messen. Wernert habe mit seiner naturalistischen Malerei eine eigene Sprache gefunden.

Bei der Überreichung des Preises drückte Michael Hahn seine Freude darüber aus, dass so viele Interessierte zur Vernissage kamen. Er hoffe, dass die Ausstellung alle dazu animiere, auf ihrem künstlerischen Weg weiterzugehen. Das Bild „Mitternacht“ von Martin Wernert habe ihn fasziniert – gerade in einer Welt der bewegten Bilder. „Beim Betrachten kann ich innehalten“, beschrieb er dessen Wirkung. Das Spiel mit dem Licht, das noch in die letzte Ritze falle, sei erstaunlich. „Sie belassen die Bedeutungshoheit beim Betrachter“, wandte er sich lobend an den Preisträger.

Zum Abschluss erhielten alle anwesenden Künstlerinnen aus der Hand von Landrätin Stefanie Bürkle ein Exemplar des Katalogs überreicht, der zur Ausstellung entstanden ist. Künstler und Musiker Helmut Wetter untermalte die Vernissage mit seinem Saxofon und übersetzte dabei gleichsam die bereichernde Vielfalt der Ausstellung in aufregende Töne.