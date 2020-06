von Julia Lutz, Wilfried Koch und Karl Mägerle

Das Auslegen des Blumenteppichs beginnt für viele Katholiken an Fronleichnam bereits in der Nacht und zieht sich bis in die Morgenstunden. Coronabedingt fielen in diesem Jahr die feierlichen Prozessionen aus und die katholischen Gemeinden verzichteten auf fest verankerte Traditionen. Aber ganz verzichten wollten sie auch nicht und ließen sich Alternativen in kleinem Rahmen und unter Berücksichtigung der erforderlichen Mindestabstände einfallen. Dazu zählten auch wunderschöne Blumenarrangements.

Bunte Blumenarrangements in Meßkirch

Die katholische Kirchengemeinde Meßkirch-Sauldorf feierte am Donnerstag zwei Gottesdienste an Fronleichnam. In Bichtlingen in der Kirche St. Matthäus und im Herz-Jesu-Heim in Meßkirch wurde das Hochfest gefeiert. Vor dem Herz-Jesu-Heim gestalteten Angelika Winkler mit Kindern Ina und Elia und Viola Itta mit Kindern Valentina und Olivia wunderschöne kleine Blumenteppiche und Blumenbilder auf dem Boden. Eberhard Hauff hat Bäumchen aufgestellt, sodass vor dem Herz-Jesu-Heim ein schönes Gesamtbild entstanden ist. „Ich bin stolz darauf, dass dies trotz Corona möglich war und bin den Schmückerinnen und Schmückern sehr dankbar“, berichtet Dekan Pfarrer Stefan Schmid auf Nachfrage des SÜDKURIER. So konnte trotz der schwierigen Corona-Situation doch Fronleichnam gefeiert werden.

Die Taube weist als Zeichen auf den Heiligen Geist hin und erinnert an Pfingsten. | Bild: Julia Lutz

Ein schönes Herz. Es erinnert auch an das Herz-Jesu-Fest in der nächsten Woche. | Bild: Julia Lutz

Wort-Gottes-Feier in Menningen

Auch in Menningen wurde Fronleichnam gefeiert. Auf dem Kirchenvorplatz wurde eine Wort-Gottes-Feier veranstaltet. Keine feierliche Prozession und keine mit kirchlichen Symbolen ausgeschmückte Blumenteppiche und Wege gab es aufgrund der gesetzlichen Anordnung der Corona-Epidemie, am Fronleichnamstag in Menningen. Doch unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln folgten an die 50 Gläubige der Einladung auf dem Kirchenvorplatz zu einer „Wort-Gottes-Feier“ mit eucharistischer Anbetung, die unter der Leitung von Messner Pirmin Restle und den Lektorinnen Bettina Lilienthal, Getrud Waltz und der Familiengruppe, sowie den gesanglichen Beiträgen der Schola des Kirchenchores Menninge unter der Leitung von Emma Gass eine würdevollen Rahmen stattfand.

In Menningen wurden die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten. So war es doch möglich, gemeinsam einen Wortgottesdienst zu feiern. | Bild: Karl Mägerle

Blumenteppich in Schönfelder Kapelle

Im Schwenninger Weiler Schönfeld wurde in der Kapelle ein schöner Blumenteppich gelegt, auch wenn die Prozession aufgrund der Corona-Pandemie am Donnerstag ausfallen musste. Am Mittwochabend wurde der Teppich aus Blumen von der Familie Gerhard Gutmann, die sich um die Kapelle kümmert, liebevoll gestaltet. Vor einem Jahr waren zu einer Maiandacht und anschließender Segnung mit dem früheren Schwenninger Ortsgeistlichen, Pfarrer i.R. Hans Locher über 600 Gläubige gekommen, um die schöne Kapelle, ein Kleinod besonderer Art, nach der Restaurierung anzuschauen. Dieser besonders schöne Ort zum Beten stammt aus dem Jahre 1908 und ist der Mutter Gottes von Lourdes geweiht. Nach der Restaurierung erstrahlt sie wieder in vollem Glanz. Viele Gläubigen freuten sich darüber, dass trotz der Corona-Pandemie die Feiern stattfinden konnten.