Am Dienstag öffnete vor der Stadthalle in Meßkirch das Schnelltestzentrum für Autofahrer für die drei Kommunen. Organisiert wird es vom DRK-Ortsverband Meßkirch und dem Kreisverband. Das Interesse war riesig. Der SÜDKURIER war vor Ort.

Schon bevor das neue Drive-in-Testzentrum mit der Arbeit offiziell begann, hatte sich am Dienstagabend in der Conradin-Kreutzer-Straße eine lange Autoschlange gebildet. Das Interesse der Bürger aus Meßkirch, Leibertingen und Sauldorf an einem