„Ich gebe dir 1000 Punkte“, ruft ein Erstklässler aus der letzten Reihe, als Konzertpianistin Henriette Gärtner fragt, wie den Erst- und Zweitklässlern der Rohrdorfer Grundschule ihr Klavierspiel und die Erzählungen zur Musik gefallen haben. Wie jedes Jahr nimmt sich die Pianistin in den Tagen vor ihrem Konzert im Meßkircher Schloss Zeit, die Schulen vor Ort zu besuchen, um Kindern klassische Musik näherzubringen. Dieses Jahr ist sie mit ihrem Musikvermittlungsprojekt in sechs Schulen eingeladen: in Meßkirch, Rohrdorf und Stetten am kalten Markt.

„Für mich ist es immer unglaublich interessant, die Schülerinnen und Schüler zu erleben“, sagt Henriette Gärtner von ihrer Erfahrung mit den verschiedenen Schularten. Und mindestens genauso interessant finden es die Schulkinder, der Konzertpianistin zuzuhören und sie beim Klavierspiel zu beobachten. Ihre Finger bewegen sich so zielsicher, kraftvoll und schnell über die Tasten, dass ein Grundschüler fragt: „Wie viele Finger hast du denn?“ Ein anderer wollte wissen, wie es Henriette Gärtner gelingt, so schnell zu spielen, „ohne sich zu vertippen“. Die Pianistin erklärt, dass man dafür gut üben und auch körperlich trainieren müsse. „Man sollte sich angewöhnen, von Anfang an ganz sauber zu spielen“, rät sie.

Die Konzertpianistin erfährt, dass einige der Rohrdorfer Grundschüler bereits ein Instrument spielen und zwei Mädchen vor einem Jahr mit dem Klavierunterricht angefangen haben, nachdem Henriette Gärtner die Schule besucht hatte. Dieses Jahr erzählt sie ihrem quirligen Publikum vom Wettstreit zwischen Wolfgang Amadeus Mozart und Muzio Clementi. Damit die Kinder hören können, wie ein solcher Wettstreit klingt, spielt ihnen Henriette Gärtner ein Stück von Muzio Clementi vor. Danach folgen Stücke aus den Kinderszenen von Robert Schumann. Sie regt die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer an, Titel für die einzelnen Szenen zu finden. Ein Stück klinge wie eine aufsteigende helle Wolke, ein anderes erinnere an Ballett und bei einem weiteren fühlt sich ein Schüler an eine Verfolgungsjagd beim Trickfilm „Tom und Jerry“ erinnert. Die verschiedenen Assoziationen der Schülerinnen und Schüler lagen gar nicht so weit vom Originaltitel entfernt. Die Dritt- und Viertklässler der Conradin-Kreutzer-Schule entwickeln ebenfalls viel Fantasie bei der Benennung von Schumanns Kinderszenen. „Es klingt wie das Beste in der Welt“, ist zu hören.

Klang der Musik beruhigt

Manches klingt für die Grundschüler wie Weihnachten oder eine Blumenwiese. Die elfjährige Zoey von der Goldösch-Schule meint: „Irgendwie beruhigt mich die Klaviermusik.“ Sie ist sich sicher, dass ihre Eltern das Konzert am Sonntag besuchen werden, und ergänzt: „Und ich will auf jeden Fall auch mit.“ Ein großer Höhepunkt für alle Schülerinnen und Schüler ist das Öffnen des Klavierdeckels und das Entfernen der vorderen Verkleidung, sodass man die Saiten und die Hämmerchen sehen kann, die beim Niederdrücken der Taste die Saiten anschlagen. Auf die Frage, seit wann sie Klavier spiele, erzählt Henriette Gärtner, dass sie mit drei Jahren angefangen habe und erntet ein erstauntes und gedehntes „Waaas“.

Noch beeindruckter ist ihr junges Publikum, als sie erzählt, dass sie mit fünf Jahren ihr erstes Konzert gegeben und mit sechs Jahren zum ersten Mal mit Orchester und Dirigent gespielt habe. Und das alles nach Gehör! Erst im Alter von etwa zwölf Jahren habe sie Noten gelernt. Als sich die Schüler noch ein Stück wünschen dürfen, sollte es unbedingt noch etwas Schnelles sein, so sehr sind sie von den flinken Fingern fasziniert, die präzise ihren Weg auf der Tastatur finden. Die Fragen und die aufmerksamen Augen verdeutlichen, wie spannend es die Schülerinnen und Schüler finden, eine Konzertpianistin hautnah zu erleben.