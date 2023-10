Im Foyer der Grafen-von-Zimmern-Realschule in Meßkirch ist am Samstag um 13.30 Uhr bereits ziemlich viel los. Hier findet der jährliche Skibasar des örtlichen Skiclubs statt. Der Basar bietet die Gelegenheit, günstig an Skiausrüstung für die kommende Saison zu kommen. Die Auswahl an Skiern und Snowboards samt Ausrüstung ist groß. Wie in jedem Jahr bringen nicht nur Privatleute ihre gebrauchte Wintersportausrüstung zum Basar, auch Sportgeschäfte aus der Region sind dabei. Sie bieten neben Neuware auch Gebrauchtes aus dem Verleihgeschäft an. „Das meiste sind Auslaufmodelle, es wird aber auch neue Ware angeboten“, erklärt Wilfried Schmon, Vorstand des Skiclubs Meßkirch. Er ist sehr zufrieden mit der Besucherzahl. „In Meßkirch findet man die beste Ware, weil wir immer die ersten in der Saison sind“, erklärt er in Bezug auf die Qualität der angebotenen Wintersportartikel. Eine Beratung der Basarbesucher liegt dem Skiclub auch am Herzen, weshalb zahlreiche Vereinsmitglieder anwesend sind und die Interessenten zu Ski- und Stocklängen, Bindungen und Skischuhgrößen beraten.

Viele Besucher nutzen die Möglichkeit, sich einmal komplett neu auszurüsten. Viele sind auch von außerhalb gekommen. So wie ein Familienvater aus Wald, der für seinen Sohn Skier, Stiefel und Stöcke gekauft hat. „Und das für unter 200 Euro“, wie er stolz berichtet. Das geht so günstig, weil ein Teil der Ausrüstung gebraucht ist. Wer selbst gebrauchte Waren mitbringt, für den wird der eigene Einkauf unter Umständen noch günstiger. Auch der Vater und sein Sohn aus Wald haben gebrauchte Skiausrüstung für den Basar abgegeben und sind nun gespannt, ob ihre Sachen am Ende verkauft werden.

Gerade für Kinder und Jugendliche lohnt sich der Gebrauchtkauf, weil die Skier bereits nach zwei Jahren zu kurz oder die Schuhe zu klein sein können. Viele, die zum Skibasar nach Meßkirch kommen, sind „Wiederholungstäter“. So wie eine Mutter mit ihrer Tochter aus dem Leibertinger Ortsteil Talheim. Beide haben sich vollständig neu ausgerüstet. Leider hätten sie keinen Platz mehr fürs Skilager bekommen, das der Skiclub Meßkirch in den Winterferien veranstaltet, wie sie in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER sagen. Nun wollen sie sich selber einen Skiurlaub organisieren, beziehungsweise hoffen darauf, dass in diesem Winter ausreichend Schnee in der Region fällt und vielleicht die Liftanlage im nahen Kreenheinstetten in diesem Jahr öffnen kann.

Viele nutzen während des Skibasars auch die Möglichkeit, sich für die Skiausfahrten in das neue Haus des Skiclubs in Österreich anzumelden. Alle Angebote über die Weihnachtsferien sind allerdings bereits ausgebucht, es gibt sogar eine Warteliste, vermelden die Helferinnen und Helfer am Buchungstisch. Mit der neuen Bleibe in Bezau habe man sich verbessert, sagt Wilfried Schmon in Bezug auf das Selbstversorger-Haus, das 32 Übernachtungsplätze bietet. Zur nahen Busstation, wo die Busse ins Skigebiet abfahren, seien es nur ein paar Minuten. Und alle Einkaufsmöglichkeiten befänden sich in der Nähe, so der Chef des Skiclubs.