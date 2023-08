Über der Meßkircher Altstadt thront die Barockkirche St. Martin. Der Innenraum des 1526 errichteten Bauwerks wurde 2019 renoviert und wirkt nun viel heller auf die Kirchenbesucher. Die Kühle der Stadtpfarrkirche lockt ebenfalls an heißen Tagen. „Es ist ein reges Kommen und Gehen“, sagt Mesnerin Gerda Kellhofer. Das Amt des Mesners beinhaltet vielfältige Aufgaben. Gerade hatte Gerda Kellhofer anlässlich des kirchlichen Feiertags Mariä Himmelfahrt zu Ehren der Muttergottes eine Blumenschale gestaltet und ihr zu Füßen gestellt. „Damit es ein wenig schön ist vor der Muttergottes“, sagt sie.

Die Farben des Blumenschmucks sind entsprechend den liturgischen Farben des Kirchenjahres gehalten. An Allerheiligen und St. Martin ist die Kirche mit weißen Blumen gestaltet. Weiß ist die Farbe des Lichts. Im Marienmonat zieren weiß-blaue Hortensien den Maialtar. An Ostern ist der Blumenschmuck gelb und weiß. Traditionell kommen Weihnachtssterne in der Weihnachtszeit zum Einsatz. Die Farbe Rot steht für „Feuer“ und daher gestaltet Gerda Kellhofer an Pfingsten die Kirche mit roten Begonien. Auch bei der Firmung wird das Altargesteck in Rot gestaltet. „Ich habe viel über Blumenpflege gelernt, in der Zeit, seit der ich Mesnerdienst leiste“, ist die 60-Jährige froh über erhaltene Gärtnertipps.

Als Gerda Kellhofer noch keine Mesnerin war, genoss sie bei ihren Besuchen die Stille der Martinskirche. Heute sieht sie eher, was noch erledigt werden sollte. Auch die Gottesdienste erlebt sie als Mesnerin anders als andere Kirchenbesucher. Die Elektrik wurde im Zuge der Innenrenovation ebenfalls erneuert, das Licht wird nun automatisch geregelt, sodass man in der Dämmerung nicht mehr in der dunklen Kirche steht. Es gibt für die Mesner auch Arbeitseinsätze, beispielsweise vor großen Feiertagen. Oft werden die Mesner während ihrer Tätigkeit von Kirchenbesuchern angesprochen. Über die Frage, welches ihr Lieblingsplatz in St. Martin sei, muss Gerda Kellhofer kurz nachdenken. „In der vordersten Kirchenbank mit Blick auf das Kreuz hinter dem Ambo“, erklärt sie dann.

2016 hatten Gerda und Hubert Kellhofer nach dem Tod des langjährigen Mesners Klaus Reichenberger dieses Amt übernommen. Gerda Kellhofer ist Pfarrsekretärin im Pfarramt der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf. Da ihr Mann Hubert noch berufstätig ist, ist die 60-Jährige wochentags für die Mesnerdienste und Aufgaben rund um die Stadtpfarrkirche zuständig. Am Wochenende leistet Hubert Kellhofer dieses Amt. Gerda Kellhofer möchte nun mit mittlerweile 60 Jahren diese Aufgabe aus persönlichen Gründen aufgeben. Die Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf hat diese wichtige Stelle mit derzeit 4,5 Wochenstunden für die Werktage ausgeschrieben. Ein Wochenenddienst fällt nur im Vertretungsfall oder bei Bedarf an. „Wer Interesse hat, darf sich gerne im Katholischen Pfarramt Meßkirch melden“, unterstreicht Dekan Stefan Schmid. „Es wäre wichtig, dass es jemand vom Ort ist, damit derjenige nicht zwei bis drei Mal täglich in die Stadt fahren muss“, rät Gerda Kellhofer.

Wöchentlich sorgt eine Putzfachkraft für Ordnung in der Kirche, entfernt den Staub, reinigt die Glastüren und kümmert sich um die Pflege der Außenanlagen. Wenn Gerda und Hubert Kellhofer mal in Urlaub sind, vertritt sie Ersatzmesner Josef Kessler aus Rohrdorf.