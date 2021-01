Die Meßkircher Pflegefachfrau Nikola Hahnke hätte trotz geringer zeitlicher Verspätung geimpft werden können. Das Wachpersonal des Zentralen Impfzentrums in Ulm missachtete Anweisungen.

Nikola Hahnke hätte vergangene Woche doch im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Ulm gegen das Corona-Virus geimpft werden können, wenn sich der Sicherheitsdienst an die Anweisungen gehalten hätte. So hatte sie fünf Stunden völlig umsonst im Auto