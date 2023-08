Viel los war auf dem Flugplatz in Leibertingen durch gleich zwei Aktionen: Am Vormittag hatten die Segelflieger im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Meßkirch Kinder eingeladen, sich den Flugbetrieb anzuschauen. Am Nachmittag durften interessierte Jugendliche in einem der Flugzeuge der Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch, Rundflüge über der Region absolvieren. Das Kinderferienprogramm der Stadt Meßkirch, das von örtlichen Vereinen, Firmen und freiwilligen Helfern gestaltet wird, ist umfangreich. Ein Höhepunkt war das Angebot der Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch an die Kinder, einen Vormittag auf dem Leibertinger Flugplatz zu verbringen. Als erstes stand basteln und malen auf dem Programm. Die Fluggemeinschaft hatte Modellflugzeuge aus Holz besorgt, die die Kinder zusammenbauen und bemalen durften.

Anschließend zeigte Sara Muffler den jungen Besuchern den Flugplatz. Gar keine so leichte Aufgabe, denn es galt, die Sicherheit der Kinder als auch des laufenden Flugbetriebs zu gewährleisten. Doch die Jugendleiterin der Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch war nicht allein: Im Grunde waren alle Flieger auf dem Platz in die Betreuung der kleinen Besucher einbezogen. So auch die Flugsportler aus Baden-Baden und Gaggenau, die zur Zeit in Leibertingen ein Fluglager veranstalten. Markus Becht, stellvertretender Vorsitzender vom Aero-Club Baden-Baden, erklärte den Kindern, wie der Funkverkehr zwischen der Flugleitung und den Flugzeugen funktioniert und dass Vögel und Flieger sich gegenseitig beobachten und wo ein Aufwind zu finden ist, damit sie aufsteigen können. „Es ist unheimlich schön, mit Vögeln gemeinsam zu kreisen, erläuterte Becht. Gemeinsam mit Sara Muffler und weiteren Fliegern durften die Kinder dabei helfen, ein Segelflugzeug flugbereit aufzubauen. Dabei hatten die Kinder immer wieder viele Fragen an die Flugsportler. So erfuhren sie beispielsweise, dass ein Segelflugzug um die 80.000 Euro kosten kann, oder dass das Seil, das beim Windenstart eingesetzt wird, eine Sollbruchstelle hat, damit bei einem Defekt das Flugzeug nicht beschädigt wird.

Die kleinen Besucher sorgten auf dem Flugplatz auch für lustige Momente: „Das ist ein Klavier, das ist eine Trompete und das ist ein Schlagzeug“, erklärte eines der Kinder, nachdem Sara Muffler die verschiedenen Instrumente eines Segelflugzeugs demonstriert hatte. Zum Ende des Vormittags zeigte sich Jungendleiterin Muffler sehr zufrieden: „Wir hatten die volle Anmeldezahl“, freute sie sich. Die 22-jährige Segelfliegerin aus dem benachbarten Sauldorf-Krumbach, für die der Leibertinger Flugplatz seit ihrer Kindheit ein zweites Zuhause ist, empfand die Betreuung der kleinen Gäste nicht als anstrengend: „Ich studiere Soziale Arbeit, da ist es praktisch mein Beruf, mit einem Haufen Kinder umzugehen“, stellte Muffler fest. Auch die Kinder waren offenbar zufrieden: „Alles!“, antworteten sie im Chor auf die Frage des SÜDKURIER, was ihnen am besten gefallen habe?

Das Mitfliegen war für die Kinder an diesem Tag nicht möglich. Die Fluggemeinschaft denkt aber darüber nach, ob sie dies eventuell für das Ferienprogramm im kommenden Jahr ermöglichen kann. Dafür müssten allerdings noch viele Fragen, darunter die Haftung geklärt werden, meint Muffler. Am Nachmittag durfte mitgeflogen werden, denn die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch lädt aktuell interessierte Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet zu vergünstigten Rundflügen ein. Julius Baur gehört zu jenen, die einen der insgesamt vierzig Flüge, die im Laufe des Sommers ausgeführt werden, ergattern konnte. Ganz schön aufgeregt sei er, meinte der Schüler aus Ilmensee. Rund zwanzig Minuten lang durfte er mit Sara Muffler am Steuer im Zweisitzer über der Region kreisen. Die Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch hofft, mit dem Angebot im Rahmen des Kinderferienprogramms junge Menschen für den Segelflugsport zu begeistern. Denn Fliegernachwuchs sei willkommen und darf sich bei Interesse gerne beim Verein melden.