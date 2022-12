Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Seat am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr auf der Kreisstraße 8236 zwischen Meßkirch und Rengetsweiler an der Abzweigung Dietershofen auf einen VW aufgefahren ist. Anschließend flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin. Der weiße Seat konnte von einer Streife gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in Pfullendorf festgestellt werden. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen können, sich unter Tel. 07 55 2/2 01 60 zu melden.