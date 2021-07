von Sk

Vermutlich wegen eines technischen Defekts an der Heizanlage geriet am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr eine Getreidehalle in der Dorfstraße in Langenhart Brand. Es handelte sich dabei um eine Getreidetrocknungsanlage, deren Löschung sehr aufwendig war. Atemschutzgeräteträger mit Pressluftatmer führten die Löscharbeiten durch. In der Halle waren zu diesem Zeitpunkt rund fünf Tonnen Getreide gelagert und es bestand die akute Gefahr einer Verpuffung, teilt die Polizei mit. Aufgund dessen waren die Feuerwehren Meßkirch, Stetten am Kalten Markt und Spaichingen mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zehn Kräften vor Ort. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 150000 Euro. Verletzte gab es bei dem Brand glücklicherweise nicht.