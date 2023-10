Warum die Anlage für Feuerbestattung in Meßkirch einige Minuten nicht im Normalbetrieb laufen konnte

Ein ungewohntes Szenario hat für Irritation in Meßkirch gesorgt. „Das war der Super-GAU“, bedauert Tilo Herbrechtsmeier, Geschäftsführer und Betriebsleiter Feuerbestattung Meßkirch. So ein Fall sei äußerst selten, er habe so etwas noch