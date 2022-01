Seit Ausbruch der Corona-Pandemie erlebt das Wandern einen großen Boom. Der Schwäbische Albverein in Meßkirch will diesen Boom nutzen, um jüngere Mitglieder für den Traditionsverein gewinnen. Das neue Jahresprogramm umfasst ein breites Angebot.

Raus aus dem schnelllebigen Alltag, rein in die Natur. Wandern erfährt als Freizeitbeschäftigung gerade einen richtigen Boom. Dem gesteigerten Interesse an Bewegung in der Natur will der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Meßkirch, Rechnung tragen