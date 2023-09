Meßkirch-Menningen – Das Schuppenfest in Menningen gehört zum jährlichen Programm als fester Bestandteil der Menninger Vereine. Es ist ein traditionelles Fest, das seit den 1970-er Jahren in dem ehemaligen Dreschschuppen gefeiert wird. In diesem Jahr sind es wieder viele freiwillige Helfer der Menninger Vereine wie auch der Kapellenverein Igelswies, die sich alle für den reibungslosen Ablauf arrangieren und über die drei Tage den veranstaltenden Musikverein Menningen unterstützen. Obwohl das Schuppenfest in einem massiven Gebäude stattfindet, sind doch viele zusätzliche Arbeiten zu verrichten, damit aus der ehemaligen großen Gemeindescheune ein rustikaler Festraum zum gemütlichen Feiern wird, wie die Vorsitzende Marina Grüninger betont. Unabhängig vom Wetter kann hier immer gefeiert werden, denn eine Heizanlage steht hierfür parat.

Party-Nacht am Samstag

Eine tolle Party-Nacht ist am Samstag, 16.¦September, ab 20¦Uhr angesagt. Eintritt 5 Euro ab 16 Jahren mit Partypass. DJ Kaufe aus dem benachbarten Meßkirch sorgt für die richtige Stimmung. Seine über 20-jährige Erfahrung wurde von der „Proven–Expert“ Kundenberatung vom Juni 2023 mit fünf Sternen und einem „sehr gut“ bewertet. In seiner breiten Musikauswahl ist alles beinhaltet: Vom Pop, Rock und Schlager von früher bis heute wird bei Jung und Alt Begeisterung und Freude sein an diesem Party-Abend im Schuppen, bei dem die Burschen Lederhosen anziehen und die Mädels sich in ihren schicken Trachtenkleidern zeigen. Für Verköstigung ist mit gegrillten Steaks und Pommes auch gesorgt und an der 22 Meter langen Schuppen-Bar gibt es Getränke wie kühles frischgezapftes Weizenbier sowie eine große Auswahl an Cocktails, an Mix-Getränken und alkoholfreien Erfrischungen.

Viel Blasmusik am Sonntag

Blasmusik, wie beim Schuppenfest allseits bekannt, dominiert am Sonntag, 17.¦September. Zum Frühschoppen ab 11.30¦Uhr spielt die Musikkapelle aus Friedingen bei Singen, die mit ihren 40 Musikerinnen und Musikern im Großraum Singen als volkstümliche Musikkapelle mit ihrem böhmischen Einschlag sehr bekannt ist und für gute Stimmung und Unterhaltung sorgen möchte. Zur Mittagszeit ist die Festküche bestens eingerichtet: Neben den üblichen Grill- oder Currywürsten mit Pommes ist der Schweinebraten mit Spätzle und Beilagen sehr begehrt.

Eine große Auswahl an Kuchen und Torten steht zur gemütlichen Kaffeezeit bereit. Abwechslung gibt es ab 14.30¦Uhr mit der Musikkapelle Mühlingen. Auch sie wird mit ihrem reichhaltigen Repertoire mit Marsch, Polka und Schlager für die nötige Unterhaltung sorgen. Für die Kinder ist eine Bastellecke im Schuppen und bei gutem Wetter kann in einem großen Sandhaufen „gearbeitet“ werden.

Ein beliebter Treffpunkt

Das Menninger Schuppenfest gilt als ein Treffpunkt vieler ehemaliger Menninger, aber auch viele Freunde und Bekannte aus den Nachbarorten finden sich am Sonntag ein. Radfahrer und E-Biker, die ihre Touren über Menningen ins nahe liegende Donautal machen, legen gerne einen kurzen Halt beim Schuppen ein, um sich mit einem frischen Getränk, Speisen oder bei Kaffee und Kuchen für die Weiterfahrt zu stärken. Zum Schuppenfest ist auch eine Fahrt mit der

Biberbahn ein besonderes

Erlebnis, die am Sonntag von Mengen bis Stockach fährt und auch eine Haltestelle in Menningen-Leitishofen hat. Der genaue Fahrplan mit An- und Abfahrtszeiten ist im Internet unter „www.biberbahn.de“ ersichtlich.

Zum Feierabendhock ab 16.30¦Uhr sind alle eingeladen: Zur Stärkung werden neben der Vielzahl von kühlen Getränken ein deftiger Wurstsalat sowie Steaks und Pommes serviert. Natürlich gibt es auch musikalische Unterhaltung mit der Jugendkapelle Meßkirch ab 18¦Uhr. Die jungen Musikerinnen und Musiker sind ein

Zusammenschluss aus Meßkirch, Heudorf, Menningen und Rohrdorf, die sich mit viel Freude auf den ersten Auftritt nach den Sommerferien vorbereitet haben. Zum Festausklang spielt ab 19.30¦Uhr bis spät in den Abend hinein die Band „Hoim@sound“. Blasmusik in moderner Formation, die bestimmt viel Gefallen zum Abschluss des dreitägigen

Festes finden wird.

Musikkapelle Menningen

Die Musikkapelle ist nachweislich einer der ältesten Vereine im Dorf: Sie wurde erstmals im Jahr 1896 erwähnt, trat jedoch erst im Gründungsjahr 1900 mit sieben Männern auf. Als Proberaum dienten verschiedene Zimmer, Scheune oder auch Holzschopf im Scheine von Stall- oder Öllaternen. Nach dem Zweiten Weltkrieg formierte Karl Riester im Jahr 1947 die Kapelle neu, die seither das kulturelle Geschehen und Festlichkeiten im Dorf mitbestimmt. Großen Anteil hatte dabei der jetzige Ehrendirigent Albert Schellinger, der über 30 Jahre (1957 bis 1987, 1990 bis 1992) die Kapelle leitete und auch die Jugendausbildung kostenlos vornahm. Derzeit sind es 35 Musikerinnen und Musiker, die Wolfgang Muffler als Stellvertreter dirigiert, da Paul Gaiser den Dirigentenstab abgegeben hat. Ein neuer Dirigent wird dringend gesucht. Vorbereitet werden bereits die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des

Vereins im Jahr 2025.