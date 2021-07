Meßkirch vor 5 Stunden

Schulleiterin an der Grundschule Rohrdorf wechselt

Stefanie Kriner gibt die kommissarische Schulleitung nach zwei Jahren an der Grundschule Rohrdorf ab und führt als Schulleiterin ausschließlich die Grundschule in Aach-Linz weiter. Ab September wird Henriette Keller neue Schulleiterin, die bereits als kommissarische Schulleiterin in Göggingen tätig war.