Mit begeistertem Beifall forderte das Publikum eine Zugabe des aufgeführten Musical „Tuishi pamoja“ (sprich: tuischi pamodscha). „Wir wollen zusammen leben“ bedeutet es in der in Ostafrika verbreiteten Sprache Swaheli. Es geht um die Überwindung von Vorurteilen gegen Andere. Das Musical führten die Kinder der Grundschule in Rohrdorf anlässlich der Schulentlassfeier auf. Mit Fabeln, also lehrhaften Geschichten mit Tieren können Kinder beispielhaft lernen miteinander umzugehen. Vorurteile, Freundschaft, Toleranz sind hier Thema. Szenisch dargestellt in der Savanne und umrahmt von fetziger Musik konnten die hochmotivierten Gesangs- und Schauspieltalente der Rohrdorfer Grundschule ihr Bestes geben. Im Stück leben Zebra- und Giraffenherden seit Jahren nebeneinander. Aber reden sie auch miteinander? Welche Vorurteile müssen überwunden werden und sind Freundschaften möglich? Das Stück dringt tief in die Gefühlswelt der Tierkinder ein, die schließlich einen Weg zueinander finden.

Eltern, Verwandte und Freunde aller Grundschulkinder genossen die Darbietungen in der gut gefüllten Halle. Begeisterter Zwischenapplaus spornte die jungen Talente auf der Bühne der Benzenburghalle Rohrdorf an. Das Projekt wurde in verschiedenen Fächern vorbereitet. Unter den 13 Schulabgängern fanden sich genügend Talente, um alle Sprechrollen und Sologesänge zu meistern. Kinder der Klassen eins bis drei hatten viele spielerische und gesangliche Einsätze – eine gute Vorbereitung für kommende Jahre. Die Anstrengungen der Akteure in den vergangenen Wochen unter der Leitung von Sonja Hayden trugen reiche Früchte. Die Aufregung vor der Aufführung war auf allen Seiten noch groß. Doch die Akteure überzeugten mit Bestleistungen über die ganze Veranstaltung. Zum grandiosen Erfolg trage der musisch künstlerische Zweig der Schule bei, so Schulleiterin Henriette Keller. In verschiedenen Fächern wurde auf diesen Tag hin gearbeitet. Schöne Bilder entstanden so auch für die Dekoration der Bühne. Keller dankte bei der Gelegenheit dem ausscheidenden Elternbeiratsvorsitzenden Martin Schnegg mit einer Urkunde. Schnegg richtete auch ein paar Worte an die Viertklässler und erheiterte mit einigen Witzen. Für die Abgänger gab es eine Überraschung noch in der ersten Phase der Veranstaltung: Ein Tanz mit Gesang der Klassen eins bis drei. Doch die eigentliche Überraschung für die Viertklässler war die Beteiligung des ganzen Publikums mit Geschwistern, Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten. In den Knien wippen, auf den Boden stampfen und in die Hände klatschen. Das Ganze dann zu fetziger Musik. Das war gar nicht so einfach, klappte aber nach einer Weile der Übung. Natürlich mussten dazu alle Besucher von ihren Sitzen aufstehen. So kam wirklich Bewegung in die Halle und die Kinder hatten auch ihren Spaß mit dem Bewegungslied.

Vor dem Musical wurden die Abgangszeugnisse ohne Nennung von Einzelleistungen ausgegeben. Ein unvergesslicher Abend klang im Sommerfest hinter der Rohrdorfer Grundschule aus. Für Essen und Getränke sorgten die Eltern selber.