Großes Interesse zeigten die Mitglieder des Narren-, Kultur- und Sportvereins Schnerkingen (NKSV) bei der Hauptversammlung, die in diesem Jahr im Gasthof Zum Adler in Leitishofen abgehalten wurde. In seinen Begrüßungsworten zeigte sich Vorsitzender Andy Bauer überrascht, dass an die 40 Vereinsmitglieder für die Belange des Vereins ihr Interesse zeigten. Er selbst verlas den Jahresbericht für das Jahr 2022/2023, da sich Schriftführer Hansi Ramsperger wegen Krankheit entschuldigte. Da coronabedingt einiges an gewohnten Terminen ausfallen musste, engagierten sich die Vereinsmitglieder beim NKSV-Ball, sowie am Weihnachtsmarkt und beim Service beim SV-Jubiläumsfest. Man stand immer im Kontakt im Vorstand, sodass das Vereinsgeschehen stets im Blickpunkt war, so der Vorsitzende. Lisa Lackner als Kassiererin konnte trotz der hohen Heizungskosten an Gas noch einen zufriedenstellenden Guthaben-Saldo in der Vereinskasse nachweisen, der von Rolf Knoblauch als Kassenprüfer bestätigt wurde.

Für die ergänzenden Wahlen des Vorstands wurde Felix Jung als Wahleiter bestimmt. Von einer Wiederwahl nahmen Marion Widmer und Dominik Lackner als Beisitzer, wie auch Schriftführer Hansi Ramsperger, Abstand. Für ihr besonderes Engagement, das sie im Verein zeigten, bedankte sich der Vorsitzende und überreichte ihnen Präsente. Sehr zügig verliefen die anschließenden Wahlen. Der Vorsitzende Andy Bauer wurde für die kommenden zwei Jahre bestätigt. Als Kassiererin wurde Lisa Lackner weiterhin gewählt. Neu in den Vorstand wurden Mona Hauff als Schriftführerin, sowie als Beisitzer Sophia Hauff, Eugenia Pfaus und Vanessa Wulf gewählt. In der Vorschau gilt als nächste Aktion das Aufstellen des Maibaumes in Schnerkingen am 30. April mit einem „kleinen Festle“, wie es der Vorsitzende bezeichnete. Am Tag zuvor treffen sich die Maibaum-Kranzer. Der Jahresausflug ist auf den 22. Juli festgelegt. Ein kleineres Sommerfest oder Grillabend sei auch noch in Schnerkingen geplant, so der Vorsitzende.