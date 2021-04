Meßkirch Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Schnelles Internet nicht vor 2024: Meßkircher brauchen noch Geduld

In der Innenstadt von Meßkirch ist das Internet langsam. So langsam, dass der Kernstadtbereich als „weißer Fleck“ gilt. Die Stadt plant, alle Haushalte an das Glasfasernetz anzuschließen. Bis dahin müssen die Bürger aber noch Geduld haben.