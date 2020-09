Meßkirch Nur für Abonnenten vor 9 Stunden

Schnelles Internet kommt: Wie werden die Klassenzimmer an den Meßkircher Schulen ausgestattet und was kostet das?

Der Gemeinderat Meßkirch hat am Dienstag den „Digialpakt Schule“ verabschiedet. Die Verkabelung und Vernetzung wird komplett neu geplant. Ein zentraler Server kommt in das Schloss. Was bedeutet das für die Schulen?