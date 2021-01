Kreis Sigmaringen vor 6 Stunden

Schneechaos im Linzgau: 28 Unfälle im Landkreis Sigmaringen am Mittwoch

Die starken Schneefälle am Mittwoch sorgten in der Region für großes Verkehrschaos. Wie die Polizei mitteilt, kam es durch den andauernden Schneefall zu erheblichen Beeinträchtigungen mit vielen Unfällen in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis.