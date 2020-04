von Sandra Häusler

Vergangene Woche zeigten die Meßkircher Gesangskünstlerinnen Anita und Alexandra Hofmann Herz und übergaben Gaggli Nudeln an die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Sigmaringen, betriebenen Tafeln. Die Künstlerinnen schildern, dass es ihnen in erster Linie wichtig war, dass es an Bedürftige im Landkreis Sigmaringen und nach Meßkirch geht: „In der aktuellen Lage ist niemand bereit, Lebensmittelspenden zu geben! Die Leute hamstern lieber. Die Bedürftigen sind aber umso mehr auf Geldspenden und/oder Lebensmittel angewiesen! Das war unsere Intention. Die Firma Gaggli, Familie Buck, hat uns sofort unterstützt, da sie, wie wir auch, den Leuten im Landkreis helfen möchten!“

Tafeln haben eingeschränkte Öffnungszeiten Aufgrund der Corona-Krise haben die Tafelläden des DRK-Kreisverbands Sigmaringen aktuell ihre Öffnungszeiten eingeschränkt: Der Tafelladen in Gammertingen hat freitags von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet, in Sigmaringen dienstags von 12.30 Uhr bis 14 Uhr, in Bad Saulgau am Mittwoch, von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr und in Meßkirch öffnet der Tafelladen am Dienstag, von 11.30 bis 12 Uhr. Die Pfullendorfer Tafel, die vom DRK Ortsverband Pfullendorf betrieben wird, ist bis auf Weiteres geschlossen.

Seit Beginn der Corona-Krise sind die Lebensmittelspenden für die vom DRK betriebenen Tafeln rückläufig, teilt Nicole Maruhn, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Kreisverbands Sigmaringen, mit. Umso mehr freuten sich Kreisgeschäftsführer Gerd Will und der Leiter der Tafeln, Uwe Müller, über die Spende von regionalen Gaggli Nudeln von Anita und Alexandra Hofmann. Die Gesangsstars sind Stolz, auch dieses Mal für die Sigmaringer Tafel, die unter anderem auch einen Tafelladen in Meßkirch betreibt, eine tolle Kooperation auf die Beine gestellt zu haben.

DRK würde sich über Nahahmer freuen

Bei der Spendenübergabe strahlte Tafelladenleiter Uwe Müller: „Ich freue mich, dass wir noch vor Ostern unsere Regale bestücken konnten und unsere Kunden eine tolle Beilage für ihr Ostermenü hatten. Herzlichen Dank an Anita und Alexandra„. DRK-Kreisgeschäftsführer Gerd Will ergänzte „Es ist schön, zu erleben, wie groß die Solidarität ist und wie Menschen in der schweren und für uns ungewohnten Situation zusammenrücken – selbstverständlich nur bildlich gesprochen.“ Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu „Vielleicht finden sich noch Nachahmer – wir sind bereit für weitere Spenden“.

Geschwister starten Aktionen in den Social Media

Anita und Alexandra Hofmann machen in der auftrittsfreien Corona-Zeit keine Pause. „Wir machen sehr viel Social Media-Aktionen!“, teilen sie mit. Im Zuge der „Herz an Herz“-Aktionen haben sie bereits Einiges initiiert. Auf YouTube kann man ihr Dachkonzert in Meßkirch verfolgen und konnte am Ostermontag über Facebook und Instagram ein Balkonkonzert erleben. Gemeinsam mit ihren Fans, die Texte und Melodien per Social Media eingereicht haben, haben sie einen Song „Im größten Sturm“ geschrieben und verarbeitet, was in dieser Zeit bewegt. Sie wollen sich noch einige Aktionen mehr einfallen lassen.