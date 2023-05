Die Schafe, die auf dem Gelände von Campus Galli ihr zu Hause haben, werden regelmäßig geschoren, so geschehen auch am vergangenen Wochenende, informiert die Touristinformation der Stadt Meßkirch. Geschoren wird auf der Mittelalterbaustelle bei Meßkirch mit einer Schere, wie sie bereits aus dem neunten Jahrhundert überliefert ist. Geübt hatten Mali Pfeifer und Lars-Ole Schmutz Schere sowie Schaf im Griff, wobei sich die Schafe vertrauensvoll und ruhig von den beiden Tierpflegern scheren ließen.

Auf Campus Galli werden Waldschafe gehalten, eine gefährdete alte Hausschafrasse. Sie fressen nahezu alles, kommen mit jeder Umgebung und Witterung gut zurecht, sind robust in Körperbau und Gesundheit und können bis zu zwölf Jahren alt werden. Der Wollertrag pro Schaf beträgt zwischen zwei und drei Kilo. Die Wolle wird in und an der Weberei auf dem Campus Galli weiterverarbeitet. Sie wird gewaschen, sortiert, gekämmt und gesponnen. Die Besucher konnten den Arbeiterinnen und Arbeitern direkt zuschauen und das ein oder andere Werkstück und Werkzeug auch mal selbst in die Hand nehmen. Aus den gewobenen Stoffen und Bändern werden zum Teil Gewänder und Accessoires für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefertigt. Was genau alles aus der Wolle entsteht, zeigten und erklärten die Handwerkerinnen und Handwerker an der Weberei.

Zu Gast war auch der Naturpark Obere Donau. Am Samstag, vertreten durch Armin Hafner, konnten sich große und kleine Besucher über das Vorkommen von Luchs und Wolf im oberen Donautal informieren. Am Sonntag zeigte der Beuroner Filz Filzprodukte aus Schafwolle. Auch Tuchweber Michael Widmann aus Horb war vor Ort.

Die nächsten Thementage sind schon am nächsten Wochenende, 28. und 29. Mai. Es wird versponnene Wolle gefärbt. Die Färberin Roswitha Schweichel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit typischen Färbepflanzen wie Waid, Wau, Krapp, Färberkamille, die bereits im Mittelalter eigens zu diesem Zweck kultiviert waren und von denen einige auch auf dem Campus angebaut werden.