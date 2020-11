Meßkirch Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Rund 60 Teilnehmer bei Meßkircher „Lichtspaziergang“ gegen Corona-Auflagen

Einen so genannten Lichtspaziergang gab es am Montagabend in Meßkirch. Zu dieser Veranstaltung, die als Demonstration angemeldet war, kamen gut 60 Menschen. Zentrales Thema war der Protest gegen die coronabedingten Einschränkungen. Zum anderen wurden die Gefahren durch das Virus klein gerechnet.