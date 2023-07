Wie er vor dem Gemeinderat sagte, seien zum Stichtag 30. Juni dieses Jahres 28.957 Besucherinnen und Besucher gezählt worden. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass damit der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2019 bald erreicht sei. Damals hatten 29.500 Menschen den Campus Galli besucht, so Zwick. Mit der bisher erreichten Zahl an Besuchern könne man „ganz zufrieden sein.“ Der Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags wird während seiner Sitzung am morgigen Mittwoch, 12. Juli, darüber befinden, ob der Sperrvermerk für einen jährlichen Zuschuss des Kreises in Höhe von 75.000 Euro in den Jahren 2023 bis 2026 für den Campus Galli aufgehoben wird. Das letzte Wort hat der Kreistag, der am 24. Juli tagt. Den Sperrvermerk gab es, da ein Zukunftskonzept für den Campus verlangt wurde – dieses liegt jetzt vor.