Der Kindergarten St. Christophorus begeht sein 50-jähriges Bestehen mit einem Fest. Die Feier beginnt am Sonntag, 2. Juli, um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Rohrdorf. Im Anschluss gibt es einen kleinen Festakt mit Ansprachen. Danach sind alle zum Sektempfang eingeladen, der Gelegenheit zum Austausch bietet. Mittags wird ein Mittagstisch angeboten. Danach findet ein Tag der offenen Tür von 13 bis 15 Uhr statt, bei der es Einblicke in den Kindergartenalltag in Rohrdorf gibt.