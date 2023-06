Das Sportgelände in Rengetsweiler verwandelt sich am Samstag, 1. Juli, wieder in eine Open-Air-Arena. Drei regionale Bands heizen auf der Bühne den Besuchern ein. Das Rengetsweiler Open Air findet zum siebten Mal statt, erklärt Michael Speh, Vorsitzender des SV Rengetsweiler und Eventmanager der Veranstaltung: „Unsere Grundidee ist, regionalen Bands und Künstlern aus der Umgebung eine Plattform für Auftritte zu geben“. Der veranstaltende Sportverein Rengetsweiler erwartet rund 600 bis 700 Gäste auf dem Gelände. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Fußballverein Walbertsweiler-Rengetsweiler (FV WaRe) unterstützt den SV Rengetsweiler dabei.

Das Open Air soll alle Altersgruppen ansprechen. In der Band CrossFire, die bereits im vergangenen Jahr für Riesenstimmung sorgte, spielen fast ausschließlich Musiker, die ursprünglich aus Rengetsweiler stammen. Alle Bandmitglieder bringen einen großen Erfahrungsschatz aus ihren früheren Bands mit. Auf dem Programm von CrossFire stehen Klassiker der Rock- und Popmusik von Uriah Heep und Jethro Tull bis zu Metallica und den Toten Hosen. Die Besetzung ist: Peter Schulte (Gitarre), Birgit Riester (Gesang), Peter Fischer (Leadgitarre), Karl-Heinz Ströhle (Keyboards), Dieter Löffler (Bass) und Manfred Dufner (Schlagzeug).

Die Band The Detention wurde im Jahr 2017 in Karlsruhe gegründet. Musikstil ist Progressive Rock. The Detention besteht aus Birgit Riester (Vocals), Pete Knoche (Bass/Vocals), Benedikt Hülpüsch (Gitarre), Hendrik Rebers (Keyboard/Vocals), Flo Roos (Drums). Michael Speh begründet: „Wir haben uns für die Band The Detention entschieden, da Sängerin Birgit Riester eine gebürtige Rengetsweilerin ist und nun in Leibertingen wohnt.“ Die Band Delta Zero aus Göggingen gründete sich Anfang des Jahres und hat beim Rengetsweiler Open Air ihren ersten Auftritt. . Max Heinemann (23 Jahre) aus Meßstetten spielt Gitarre, Sandra Weiß (24Jahre, Bass/Gitarre/Klavier/Sängerin) stammt aus Herbertingen und Manuel Dufner (24, Schlagzeug und Gesang) aus Göggingen. Noch präsentiert die Band überwiegend Coversongs aus der Rock Musik. Eigene Songs sind in Planung. Es wird empfohlen, Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Bei schlechtem Wetter baut der Veranstalter einige Unterstände auf, damit jeder im Trockenen stehen kann.