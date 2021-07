Meßkirch vor 4 Stunden

Restaurierung und Umbau des ehemaliges Wasserschloss in Menningen soll in diesem Jahr fertig werden

Das Menninger Schloss in Meßkirch wurde vor genau einem Jahr gekauft. In der Zwischenzeit wurde in Koordination mit dem Denkmalamt viel Arbeit in das Gebäude gesteckt. Bei einem Gutachten gab es neue Erkenntnisse zur Nutzung des Gebäudes in den vergangenen Jahrhunderten.