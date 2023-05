Meßkirch-Rengetsweiler - Für die 55. Auflage des Waldfestes haben sich die Veranstalter eine Neuerung ausgedacht: Nicht beim Sportgelände, wie bisher üblich, sondern in der Randenhalle wird in diesem Jahr geiert. Dort ist die gesamte Infrastruktur, die für ein Fest benötigt wird, vorhanden. „Wir gehen dabei einen ganz neuen Weg“, hebt die Vorsitzende Monika Huber hervor.

„Wir sind ein kleines Dorf mit knapp 450 Einwohnern und unser Waldfest hat über die Jahre hinweg einen unerwarteten Erfolg erreicht. Stets ist der persönliche Einsatz der 35 Musikerinnen und Musikern und vieler freiwilligen Helfer gefragt. Hinzu kommt die derzeitigen Kostenlage, die den gewohnten Rahmen bei weitem übersteigt“, so die Vorsitzende. Während der Corona-Pandemie fand 2020 und 2021 die Aktion „Waldfest daheim“ mit einem Festpaket für Interessierte statt. Im darauffolgenden Jahr hieß es „Waldfest meets Wirtshaus“. In vier Gasthäusern konnte man Essen bestellen und ein bestimmter Betrag wanderte in die Vereinskasse. Zum Dank und als und Gegenleistung spielten die Rengetsweiler-Musikanten in den Gaststätten.

Das 55. Rengetsweiler-Waldfest wird mit einem unterhaltsamen Programm für gute Stimmung und Abwechslung bei Jung und Altsorgen. Am Samstag 13.¦Mai beginnt um 19¦Uhr die große „Party-Nacht“ mit „DJ Beestyle“. Er ist in der DJ-Szene sehr bekannt und hat schon bei großen Festivals mitgewirkt. Christian Biehler stammt aus dem benachbarten Göggingen. Wer unter 18 Jahre alt ist, muss einen Partypass vorlegen. Für die ersten 100 Besucher wird ein Freigetränk spendiert.

Nicht nur das Waldfest gibt es zu feiern, die langjährige Hohenzoller Gemeinde bindet auch „50 Jahre Landkreis Sigmaringen“ in die Festivitäten ein. Bereits um das Jahr 1300 war das Dorf Rengetsweiler ein Bestandteil der Herrschaft von Sigmaringen. Über viele Jahrhunderte war es im Besitz von Kloster Wald und kam ab 1535 zur Grafschaft Hohenzollern. Durch die Gemeindereform wurde Rengetsweiler der badischen Stadt Meßkirch als Ortsteil zugeteilt.

Mit dem Fassanstich um 10.30 Uhr soll dies zusammen mit der ersten Landesbeamtin des Landkreises Sigmaringen, Claudia-Alexandra Wiese, und Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick gefeiert werden. Der Kreis Sigmaringen besteht seit der Kreisreform 1973 aus Teilen des Württembergischen, dem Badischen und dem Hohenzollerschen Landkreis. „Wir haben aus jeder Region eine Musikkapelle zu unserem Fest eingeladen“, so die Vorsitzende Monika Huber. Zum Frühschoppen spielt die Musikkapelle Sauldorf aus dem ehemaligen badischen Bezirk. Am Nachmittag zur Kaffee- und Kuchenzeit musiziert die Kapelle aus Herbertingen /¦Württemberg und zum Festausklang ab 17¦Uhr sorgt die Trachtenkapelle Hausen a.A. /¦Hohenzollern für Stimmung.

Die Festküche in der Randenhalle bietet am Muttertag unter anderem gegrillte Hähnchen an. Um 13¦Uhr beginnt ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Hüpfburg, „Mischter Toscana“ und Ponyreiten. Auch ein Auftritt der Kindertageseinrichtung „Sterntaler Rengetsweiler“ ist geplant. Der traditionelle Hammellauf, seit 1968 fester Bestandteil des Waldfestes, beginnt um 15¦Uhr auf der Festwiese. Bereits bei den drei Vorläufen gibt es attraktive Sachpreise zu gewinnen. Beim Hauptlauf darf der Gewinner einen jungen Hammel mit nach Hause nehmen.

Seit 1968

...feiern die Rengetsweiler Musikanten und der Förderverein das Waldfest. Hervorgegangen ist es aus einem kleinen Treffen im ehemaligen Steinbruch. Das Fest entwickelte sich über die Jahrzehnte hinweg zu einem großen Ereignis mit Zeltbetrieb und erreichte einen hohen Bekanntheitsgrad. (km)