Es trifft sie hart, die Rengetsweiler-Musikanten, dass das diesjährige Waldfest abgesagt werden musste, wie die Vorsitzende Monika Huber in einem Gespräch zum Ausdruck bringt. Sie erinnert an den Slogan ihres Vaters Anton Liehner, der über Jahrzehnte der Organisator war und für seinen Spruch „Nach dem Fest ist vor dem Fest“ bekannt war.

So wird es seit Jahren in Rengetsweiler gehandhabt, dass die ersten Kontakte und Vereinbarungen schon für das kommende Jahr schon früh getroffen werden. Auch für das 52. Rengetsweiler-Waldfest 2020 gab es schon einen Plan, als man aufgrund der Corona-Pandemie das ganze Fest absagen musste. „Selbstverständlich unterstützen wir die behördlichen Vorgaben, denn wir schützen nicht nur unsere Helfer und Gäste, sondern tragen auch zur Eindämmung und Ausbreitung bei“, betont die Vereinsvorsitzende.

Finanzielle Einbußen treffen Verein hart

Natürlich enstehen erhebliche Fixkosten über das Jahr hinweg, die vom Verein zu bewältigen sind – im Besonderen für die Ausbildung und Jugendarbeit. Diese sollten über zwei Jahre mit dem jährlichen Erlös aus dem Rengetsweiler Waldfest beim Förderverein größtenteils abgedeckt werden. Die Vorsitzende berichtet von vielen Anfragen, wann und ob das Waldfest stattfinden werde in Zeiten von Corona. Deshalb habe die Vereinsmitglieder überliegt, wie man den das Fest beibehalten könne, aber einen Finanzausfall zumindest etwas abfangen könne.

Inhalt der Pakete: Variante 1 Variante 1: drei Flaschen Bier 0,5 Liter, Spezi 0,5 Liter, Limonade 0,33 Liter, Zitronenlimo 0,5 Liter, zwei Steaks und vier Rote Würste vakuumverpackt, sechs Brötchen und ein Lebkuchenherz mit Kühltasche für 30 Euro Variante 2 Variante 2: Sechs Flaschen Bier, zwei Steaks und vier Rote Würste, vakuum verpackt, sechs Brötchen und ein Lebkuchenherz mit Kühltasche für 32 Euro Variante 3 Variante 3: drei Flaschen Spezi 0,5 Liter, drei Flaschen Limonade, zwei Steak und vier rote Würste, vakuumverpackt, sechs Brötchen und Lebkuchenherz; mit Kühltasche für 27 Euro

Das Rengetsweiler Waldfest gehört zu den größten Festen der Region. | Bild: Karl Mägerle

Das Waldfest kommt nach Hause

Herausgekommen bei diesen Überlegungen ist, den Freunden des Waldfestes das Genießen von Leckereien im Familienkreis zu ermöglichen. „Das Rengetsweiler Waldfest kommt zu Dir nach Hause“, so die Vorsitzende. Für 2020 haben sie und ihr Vorstands- und Festkollegen das „Waldfest dahoim“ arrangiert. Sie bringen alles direkt ins Haus, was eine Familie zum Genießen braucht.

In Abstimmung mit den Lieferanten des Waldfestes kann dies in drei Varianten bestellt werden und wird im Umkreis von etwa 30 Kilometern um Rengetsweiler am Samstag, 9. Mai, ausgeliefert. Bestellung können ab sofort bis zum Mittwoch, 6. Mai, unter der Telefonnummer 01 52 08 12 86 90, per E-Mail unter info@rengetsweiler-waldfest.de entgegengenommen. Die Bezahlung erfolgt möglichst mit Kreditkarte oder online per Überweisung.